ALERTA en Nueva York: buscan desesperadamente a un adolescente de 15 años que DESAPARECIÓ tras contactar a alguien en Roblox

La desaparición de Thomas Medlin, un adolescente de 15 años, mantiene en vilo a su familia y a las autoridades de Nueva York. El menor fue visto por última vez el 9 de enero, luego de viajar solo desde Long Island hasta Manhattan, presuntamente para encontrarse con una persona que conoció a través de la plataforma de videojuegos Roblox.

Desde entonces, no ha habido contacto alguno con sus padres ni señales claras sobre su paradero, lo que activó una búsqueda policial y ciudadana en distintos puntos de la ciudad.

¿Cuándo y dónde fue visto por última vez?

De acuerdo con el Departamento de Policía del Condado de Suffolk (SCPD), Thomas salió de su escuela en Stony Brook alrededor de las 15:30 horas y tomó un tren del Long Island Rail Road con destino a Manhattan.

La policía investiga la desaparición de un menor que habría viajado para conocer a alguien contactado en Roblox.

Las cámaras de seguridad lo captaron cerca de las 17:30 en la estación Grand Central. Vestía una chaqueta negra con detalles rojos, pantalones deportivos oscuros con líneas blancas, gafas y llevaba una mochila negra, además de un objeto voluminoso.

Horas más tarde, el rastreo policial ubicó señales de su paso por zonas del sur de Manhattan y posteriormente en Brooklyn, pero sin resultados concluyentes.

La principal sospecha: un contacto en Roblox

La madre del adolescente, Eva Yan, aseguró que el comportamiento de su hijo fue completamente inusual. Según explicó, Thomas nunca se había ido de casa sin avisar ni había pasado la noche fuera.

La familia cree que el viaje estuvo motivado por la intención de conocer en persona a alguien con quien el joven habría entablado contacto exclusivamente a través de Roblox, una plataforma de juegos en línea ampliamente utilizada por menores y adolescentes.

El padre, James Medlin, expresó su desconcierto ante lo ocurrido y afirmó que no encuentra una explicación lógica para que su hijo se marchara solo a la ciudad.

Qué están haciendo la policía y la familia

Las autoridades mantienen activa la investigación y solicitaron ayuda urgente a la comunidad. Cualquier persona que tenga información puede comunicarse con el SCPD al 631-854-8452 o llamar directamente al 911.

En paralelo, familiares y voluntarios recorren refugios, estaciones, parques y espacios públicos tanto en Manhattan como en Brooklyn, mientras crece la preocupación por las bajas temperaturas y el impacto del clima invernal en la seguridad del menor.

Qué dijo Roblox sobre el caso

Un portavoz de Roblox informó que la empresa está colaborando con las autoridades y reiteró que la seguridad de los usuarios es una prioridad. La plataforma cuenta con filtros automáticos que buscan impedir el intercambio de información personal entre menores, aunque reconocen que ningún sistema es infalible.

El caso reabrió el debate sobre los riesgos de las interacciones en línea, especialmente cuando derivan en encuentros presenciales sin supervisión adulta.

Un llamado urgente a la colaboración

La desaparición de Thomas Medlin mantiene en alerta a Nueva York y Long Island. Las autoridades insisten en que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para encontrarlo.

Mientras la investigación continúa, el caso vuelve a poner el foco en la importancia del diálogo familiar, la supervisión digital y la prevención cuando se trata del uso de plataformas en línea por parte de menores.