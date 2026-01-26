INDIGNACIÓN en Estados Unidos: Obama califica de "llamada de atención" la muerte de Alex Pretti a manos del ICE en Minnesota

La muerte de Alex Pretti durante un operativo federal en Minnesota desató una ola de indignación nacional y llevó al expresidente Barack Obama a pronunciarse con dureza. En un comunicado firmado junto a Michelle Obama, afirmó que el hecho debe ser una “llamada de atención” para todo el país y alertó que “muchos de los valores centrales de Estados Unidos están cada vez más bajo ataque”.

“Lo ocurrido es una tragedia desgarradora”, señaló Obama, quien remarcó que la preocupación trasciende cualquier diferencia partidaria. Para el exmandatario, el caso refleja una deriva peligrosa en la forma en que actúan algunos agentes federales, particularmente en operativos migratorios.

Si bien reconoció que las fuerzas federales enfrentan tareas complejas, fue claro al marcar un límite: “Los estadounidenses esperan que cumplan su labor de manera legal y responsable, y que trabajen junto a las autoridades estatales y locales, no en contra de ellas”. En Minnesota, dijo, “estamos viendo exactamente lo contrario”.

Actuar de los agentes federales

Obama cuestionó con firmeza el despliegue de agentes federales, a quienes describió como “reclutas enmascarados que actúan con impunidad” y emplean tácticas que, según sostuvo, buscan intimidar, provocar y poner en peligro a los residentes. Recordó además que estas prácticas ya habían sido calificadas como “vergonzosas, ilegales y crueles” incluso por exfuncionarios del propio Departamento de Seguridad Nacional.

El expresidente vinculó la muerte de Pretti con otros episodios recientes en Minnesota, como el caso de Renée Good, una mujer que murió a tiros a comienzos de año durante otro operativo del ICE. En ambos hechos, afirmó, las versiones oficiales chocan con los videos difundidos, que indican que las víctimas no representaban una amenaza real.

“Esto tiene que parar”, enfatizó Obama, y pidió que la actual Administración cambie de rumbo y trabaje de forma coordinada con el gobernador Tim Walz, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y las fuerzas locales, para evitar más violencia y caos.

El exmandatario también llamó a respaldar las protestas pacíficas que se multiplicaron en Minneapolis y otras ciudades. “Depende de cada uno de nosotros denunciar la injusticia, proteger nuestras libertades y exigir responsabilidades al gobierno”, afirmó.

A las críticas se sumó la exvicepresidenta Kamala Harris, quien destacó el perfil de la víctima. Pretti, recordó, era enfermero en una unidad de cuidados intensivos de un hospital de veteranos, y dedicó su vida a servir a su comunidad. “Su último acto fue intentar proteger a los demás”, subrayó, antes de declararse “indignada y desconsolada”.

Pretti murió el sábado tras recibir varios disparos de un agente de la Patrulla Fronteriza mientras era reducido durante un operativo del ICE en el centro de Minneapolis. Aunque las autoridades federales aseguran que portaba un arma, testigos y videos muestran que no llegó a desenfundarla, pese a contar con licencia legal.

El caso, sumado a otros operativos polémicos incluida la detención de un niño de cinco años, avivó el rechazo de autoridades estatales y municipales, que exigen la retirada de fuerzas federales adicionales. Desde la Casa Blanca, en cambio, se ha defendido el accionar de los agentes.