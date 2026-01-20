ALERTA en el sur de EEUU: Tormenta invernal AMENAZA con apagones masivos y caos energético

Texas se prepara para enfrentar uno de los episodios de frio mas severos de la temporada. A partir del viernes, un sistema invernal de gran alcance comenzará a impactar amplias zonas del estado, elevando el riesgo de interrupciones eléctricas y problemas de movilidad para millones de residentes.

El fenómeno coincide con un marcado descenso de las temperaturas que se intensificará durante el fin de semana y alcanzará su punto más crítico a inicios de la próxima semana. Ante este escenario el Servicio Meteorológico Nacional activó alertas por nieve, hielo y lluvias congeladas en distintas regiones, mientras que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica advirtió sobre posibles afectaciones a la infraestructura.

La tormenta invernal avanza y millones de residentes se preparan ante posibles apagones.

La red eléctrica bajo presión

Más de 27 millones de personas dependen del sistema gestionado por el Electric Reliability Council of Texas, organismo que reconoce que la demanda energética aumentará de forma significativa cuando el termómetro caiga por debajo de los valores habituales. Aunque la entidad asegura contar con suficiente capacidad instalada para cubrir el consumo previsto, el recuerdo de la crisis pasadas mantiene la preocupación entre autoridades y ciudadanos.

El antecedente que aún pesa

La memoria de la tormenta invernal de 2021 sigue muy presente en Texas. Aquel evento dejó cientos de fallecidos y extensos apagones que paralizaron ciudades enteras durante días. Tras esa crisis el estado impulsó reformas legales y técnicas para reforzar la red eléctrica , medidas respaldadas por el gobernador Greg Abbott, quien promovió nuevas exigencias de preparación ante fenómenos extremos.

Zonas más vulnerables y temperaturas previstas

Los pronósticos indican que el centro y norte de Texas enfrentarán las condiciones más severas, con temperaturas que podrían descender muy por debajo de punto de congelación. En áreas del Panhandle y el norte del estado se esperan acumulaciones de nieve, mientras que en otras regiones podrían experimentar hielo y lluvias congeladas, complicando los desplazamientos.

Recomendaciones oficiales

Las autoridades instaron a la población a prepararse con antelación:

contar con suministros básicos

revisar sistemas de calefacción

limitar desplazamientos innecesarios

mantenerse atento a los comunicados oficiales

seguir avisos de los NWS y reportes de ERCOT ante cualquier cambio de la situación

El frio podría extenderse durante varios días , con una recuperación gradual hacia finales del mes. Sin embargo, los expertos advierten que la evolución de la tormenta aún puede variar, por lo que no se descartan ajustes en los pronósticos.

Por ahora, Texas entra en la fase de máxima vigilancia climática, con la red eléctrica y los servicios esenciales bajo constante monitoreo para evitar un escenario crítico.