ADVERTENCIA para inmigrantes: Estados Unidos almacenará el ADN de quienes ingresen al país sin visa

Estados Unidos avanza en una transformación clave de sus filtros migratorios para personas que viajan sin visa. El Gobierno federal analiza cambios profundos en los procesos de admisión, con la intención de incorporar más datos personales antes del arribo al país y reforzar el uso de sistemas biométricos avanzados, incluido el análisis genético.

Según fuentes oficiales, la actualización apunta a modernizar la identificación de viajeros y cerrar brechas en materia de seguridad nacional. Aunque el plan todavía no tiene una fecha de implementación definida, su impacto podría ser amplio, ya que alcanzaría a millones de personas que actualmente ingresan bajo esquemas simplificados.

EE. UU. analiza reforzar el control migratorio con biometría avanzada y ADN.

Quiénes estarían sujetos al nuevo esquema de control

La propuesta se enmarca en el Programa de Exención de Visa, que permite viajar a EE. UU. sin trámite consular previo mediante una autorización electrónica. En ese contexto, las autoridades evalúan ampliar la cantidad de información considerada como “biométrica de alto valor” durante el proceso de aprobación.

Además de herramientas ya utilizadas como la fotografía facial y las huellas dactilares, el nuevo enfoque sumaría tecnologías más sofisticadas, entre ellas el escaneo de iris y, en casos puntuales, el ADN. Desde el Gobierno aclaran que la recolección de material genético no sería automática ni generalizada, sino aplicada únicamente en situaciones específicas de verificación.

Qué cambiaría en la práctica y qué deben considerar los viajeros

Funcionarios federales explican que esta ampliación de datos busca detectar inconsistencias, reducir intentos de fraude y confirmar con mayor exactitud la identidad de quienes solicitan ingresar al país. El sistema digital de autorización incorporaría estos elementos como capas adicionales de control.

Entre la información que podría pasar a tener mayor peso en la evaluación figuran:

imágenes faciales captadas en tiempo real,

historial de actividad en redes sociales de los últimos años,

datos de contacto y vínculos familiares,

biometría avanzada, con uso de ADN en escenarios determinados.

El análisis oficial continúa en curso y las autoridades aún deben definir el alcance final de la medida antes de anunciar su aplicación formal.