Luz verde TOTAL en Texas: la nueva ley que permite a médicos extranjeros trabajar sin trabas

Tras un largo debate legislativo, Texas puso en marcha una ley que cambia de forma radical el acceso al mercado laboral médico para profesionales con formación internacional. La norma permite ejercer sin necesidad de repetir una residencia médica en Estados Unidos, uno de los principales obstáculos que enfrentaban los médicos inmigrantes.

La legislación, conocida como HB 2038, habilita la obtención de una licencia provisional para quienes hayan completado su entrenamiento clínico fuera del país y cumplan con una serie de requisitos específicos. Con esta decisión, Texas se suma a un grupo de estados que flexibilizaron sus sistemas de licenciamiento ante la falta creciente de médicos.

Texas elimina una de las mayores barreras para médicos formados en el extranjero.

¿Cuál es el objetivo de esta ley?

La medida apunta a incorporar profesionales de forma más rápida en hospitales, clínicas y sistemas de salud, especialmente en comunidades rurales y zonas con déficit crítico de atención médica.

Requisitos para que médicos extranjeros puedan ejercer en Texas

Para acceder a la licencia provisional, los postulantes deben cumplir con todas estas condiciones:

Contar con un título de médico válido emitido por una institución acreditada o reconocida

Haber estado legalmente habilitado y sin sanciones para ejercer en otro país

Haber completado residencia o posgrado en su nación de origen y tener al menos cinco años de práctica profesional

tener al menos cinco años de práctica profesional Aprobar el examen de jurisprudencia médica del estado

Demostrar dominio avanzado del idioma inglés

Tener autorización federal para trabajar en EE. UU.

Presentar una oferta laboral formal de una entidad médica en Texas

Excepción clave: Si el país de origen no exige residencia médica, el profesional deberá acreditar 10 años de experiencia clínica tras graduarse.

Cómo funciona la licencia provisional

Según el texto legal, esta licencia tiene una vigencia máxima de tres años o hasta que el médico obtenga una licencia completa, lo que ocurra primero.

Finalizado ese período, el profesional puede solicitar la habilitación definitiva siempre que:

Haya ejercido durante al menos tres años bajo la licencia provisional

No tenga procesos disciplinarios ni investigaciones activas

La ley también contempla vías aceleradas para médicos veteranos que hayan servido en el sistema militar y cuenten con licencias vigentes en otros estados.

Licencia limitada: otra vía habilitada

Además, se creó una categoría especial para médicos que:

Se hayan graduado en los últimos dos años en EE. UU., Canadá o escuelas extranjeras aceptadas

Hayan aprobado exámenes médicos equivalentes al USMLE (primeros pasos)

No estén actualmente en un programa de residencia

La escasez de médicos que empujó la reforma

El contexto fue determinante. Según datos citados por The Texas Tribune, el Departamento de Servicios de Salud estatal proyecta un faltante de 10.000 médicos para 2032. El autor del proyecto, Tom Oliverson, explicó que la iniciativa busca facilitar el acceso a licencias para profesionales ya establecidos en Estados Unidos, no incentivar una migración masiva desde el exterior.

Por su parte, Sherif Zaafran, presidente de la Junta Médica de Texas, sostuvo que la ley también beneficiará a médicos formados localmente al reducir la competencia por plazas de residencia. Con esta reforma, Texas redefine su sistema de licencias médicas y abre una puerta histórica para miles de médicos con formación internacional que hasta ahora veían bloqueado su futuro profesional.