ALERTA conductores: retiran más de 80.000 vehículos eléctricos en EE. UU. por una falla que pone en riesgo a peatones

Una nueva advertencia de seguridad sacudió al sector automotor en Estados Unidos. Más de 80.000 vehículos eléctricos fueron llamados a revisión tras detectarse una falla que podría poner en riesgo a peatones, especialmente en zonas urbanas y residenciales.

El retiro fue informado por Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras y afecta a modelos fabricados por General Motors, que no estarían cumpliendo con los estándares federales de seguridad auditiva.

Qué vehículos están involucrados

La medida alcanza a 81.177 unidades del Chevrolet Equinox EV, correspondientes a los años modelo 2025 y 2026, distribuidos en todo el país.

Autoridades piden a conductores verificar si su vehículo está afectado.

Según las autoridades, el problema no está en una pieza física, sino en el software del vehículo, que regula el sonido exterior obligatorio cuando el auto comienza a moverse.

Por qué esta falla es peligrosa

Los vehículos eléctricos son mucho más silenciosos que los de combustión. Por eso, la ley federal exige que emitan un sonido artificial mínimo a bajas velocidades para advertir a peatones, ciclistas y personas con discapacidad visual.

En este caso, el sistema:

No alcanza el volumen requerido

Falla al arrancar desde cero hasta unos 10 km/h

Puede impedir que los peatones perciban la presencia del auto

Este incumplimiento va en contra de la normativa FMVSS 141, vigente desde 2020.

Cómo se detectó el problema

La anomalía fue identificada durante una revisión interna realizada en 2025 y reportada a los canales de seguridad de la empresa. Tras el análisis, se notificó a las autoridades federales y se activó el retiro preventivo.

Qué solución recibirán los propietarios

General Motors informó que el problema se corregirá mediante una:

Actualización gratuita de software

Aplicable de forma remota (over-the-air) o

o En concesionarios autorizados Chevrolet

No será necesario cambiar piezas ni dejar el vehículo fuera de servicio por largos periodos.

Qué deben hacer los dueños del vehículo

Los propietarios recibirán una notificación oficial con instrucciones. También pueden:

Verificar si su auto está afectado en el portal de la NHTSA

Contactar directamente a Chevrolet

Hasta el momento, no se han reportado accidentes ni heridos relacionados con esta falla, pero las autoridades recalcan que el retiro busca prevenir riesgos antes de que ocurran. Para las autoridades, este retiro refuerza la importancia de mantener actualizados los sistemas de seguridad en los vehículos eléctricos, especialmente a medida que este tipo de autos se vuelve cada vez más común en calles y vecindarios.

Aunque el defecto no ha provocado accidentes, la recomendación es clara: los propietarios deben verificar si su vehículo está incluido y realizar la actualización cuanto antes, ya que una simple corrección de software puede marcar la diferencia en la protección de peatones y en la prevención de tragedias evitables.