ALERTA en California: CIFRAS ESCALOFRIANTES de muertos y personas envenenadas por hongos tóxicos
Autoridades sanitarias advierten que una práctica cultural común se ha convertido en una amenaza mortal tras las lluvias recientes.
Salir a caminar, visitar parques o recolectar alimentos silvestres es una costumbre profundamente arraigada en muchas familias de California, especialmente dentro de comunidades latinas. Sin embargo, lo que durante años fue visto como una práctica natural y segura hoy se ha transformado en un problema grave de salud pública.
Médicos y autoridades han encendido las alarmas ante un aumento inusual de intoxicaciones por hongos silvestres, una situación que ya ha cobrado vidas y ha dejado a varias personas luchando por sobrevivir.
Recolectar hongos “naturales” pone en riesgo a familias en California.
El peligro ya no está solo en el bosque
Especialistas advierten que los hongos venenosos no crecen únicamente en zonas rurales o montañosas, sino que han comenzado a aparecer en espacios cotidianos:
- Parques urbanos
- Jardines residenciales
- Patios escolares
- Aceras y áreas donde juegan niños
Tras las lluvias recientes, estos hongos se mezclan con el entorno diario, lo que incrementa el riesgo de recolección accidental.
Cifras que alarman a las autoridades
Entre mediados de noviembre y comienzos de enero, se han registrado más de 30 casos de intoxicación grave en el estado.
- 3 personas murieron
- 3 pacientes requirieron trasplante de hígado para sobrevivir
La mayoría de los episodios se concentraron en el norte de California, incluyendo áreas suburbanas y costeras donde este tipo de emergencias no era común.
El hongo más letal detrás de los casos
Las investigaciones apuntan a un responsable principal: el Amanita phalloides, conocido como Death Cap. Este hongo es considerado uno de los más mortales del mundo debido a toxinas capaces de destruir el hígado y los riñones, incluso en cantidades mínimas.
El problema es que suele confundirse con especies comestibles, lo que lo vuelve especialmente peligroso para personas sin entrenamiento especializado.
Advertencia clara de las autoridades
El mensaje de los expertos es contundente: No recolectes ni consumas hongos silvestres, aunque parezcan inofensivos o “naturales”. Un solo error puede tener consecuencias irreversibles.
- 1
