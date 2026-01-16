PELIGRO para consumidores: ordenan RETIRO MASIVO de esta popular agua embotellada por contaminación en Estados Unidos
Autoridades sanitarias detectaron material extraño dentro de envases de agua destilada vendidos en varios estados del país.
Una alerta sanitaria encendió las alarmas en Estados Unidos luego de que más de 38.000 galones de agua destilada fueran retirados de circulación por posible contaminación. La medida fue informada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU., tras identificar la presencia de un material oscuro flotante dentro de los envases.
El producto comprometido corresponde a Meijer Steam Distilled Water, comercializado en botellas plásticas de un galón con tapa roja. El retiro comenzó de manera voluntaria por parte de la empresa a fines de 2025 y continúa mientras se desarrollan las evaluaciones oficiales.
Miles de galones de agua fueron sacados del mercado en Estados Unidos
¿Dónde se vendió el producto?
Las garrafas afectadas fueron distribuidas en tiendas Meijer de Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Wisconsin, por lo que se solicita a los consumidores de estas zonas revisar con atención sus compras recientes.
Cómo identificar el agua retirada
Los envases involucrados pueden reconocerse por:
- Fecha de consumo preferente: 4 de octubre de 2026
- Código de lote: 39-222 #3
- Código UPC: 041250841197
Si el producto coincide con estos datos, no debe utilizarse bajo ninguna circunstancia.
¿Existe riesgo para la salud?
Hasta el momento no se han reportado enfermedades ni efectos adversos, y las autoridades no han confirmado el origen ni la composición del material detectado. Tampoco se ha asignado aún una clasificación oficial de riesgo, aunque la recomendación es actuar con máxima precaución.
Esto resulta especialmente relevante porque el agua destilada se emplea no solo para consumo, sino también en equipos médicos, preparación de fórmulas infantiles y usos nasales, donde la pureza es esencial.
Qué hacer si tienes el producto en casa
- No lo consumas ni lo utilices
- Deséchalo de forma segura o devuélvelo al punto de venta
- Solicita reembolso o reemplazo, según indique la tienda
- Lava y desinfecta cualquier superficie o recipiente que haya estado en contacto con el agua
Ante cualquier síntoma inusual tras su uso, se recomienda consultar a un profesional de la salud e informar sobre el retiro del producto.
