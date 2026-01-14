¡ALERTA! Si compraste estas barras de chocolate, NO las consumas: podrían estar contaminadas

En los estantes de supermercados y tiendas especializadas de Estados Unidos, las barras de chocolate elaboradas con ingredientes “naturales” se han vuelto una opción habitual para quienes buscan alternativas más saludables.

Endulzadas con frutas o miel, suelen asociarse a un consumo más consciente. Sin embargo, una reciente advertencia sanitaria encendió las alarmas entre los consumidores: un lote específico de chocolates de la marca Spring & Mulberry fue retirado del mercado por un posible riesgo de contaminación bacteriana.

La advertencia fue emitida por la Food and Drug Administration (FDA), que informó que el retiro se realizó de forma preventiva tras detectarse una posible presencia de salmonella, una bacteria que puede provocar infecciones gastrointestinales. Hasta el momento, no se han confirmado casos de personas afectadas, pero las autoridades pidieron extremar precauciones.

Barra de chocolate fue retirada por posible riesgo sanitario.

¿Qué producto fue retirado del mercado?

Según el aviso oficial, el retiro involucra una única variedad de chocolate de la marca Spring & Mulberry. Se trata de la barra sabor chocolate con dátiles y hojas de menta, en su presentación individual de 59 gramos. El fabricante decidió retirar voluntariamente el producto tras identificar una posible irregularidad durante sus controles internos de calidad.

Estas barras se comercializaron a partir de mediados de septiembre de 2025 en tiendas físicas y plataformas de venta online en distintos estados del país.

Claves para identificar el chocolate afectado

La FDA recomienda revisar cuidadosamente el empaque antes de consumir el producto. El lote retirado puede identificarse por las siguientes características:

Marca: Spring & Mulberry

Spring & Mulberry Sabor: Chocolate con dátiles y hojas de menta

Chocolate con dátiles y hojas de menta Peso: 59 gramos

59 gramos Empaque: Caja de color verde azulado

Caja de color verde azulado Código de lote: #025255

El número de lote figura tanto en el envoltorio exterior como en el interior. Otros productos de la marca no están incluidos en esta alerta.

¿Cómo se detectó el posible riesgo sanitario?

El hallazgo surgió a partir de un análisis de rutina realizado por un laboratorio externo, un procedimiento habitual dentro de los estándares de seguridad alimentaria. Tras recibir los resultados, la empresa notificó a las autoridades y activó de inmediato el protocolo de retiro, antes de que se reportaran enfermedades.

Este tipo de controles permite detectar riesgos de forma temprana y evitar consecuencias mayores para la salud pública.

¿Por qué la salmonella es peligrosa?

La salmonella es una bacteria que puede causar fiebre, diarrea, vómitos y dolor abdominal entre 6 y 72 horas después del consumo de un alimento contaminado. Los efectos pueden ser más severos en niños pequeños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas o con sistemas inmunológicos debilitados.

En situaciones poco frecuentes, la infección puede derivar en complicaciones graves que requieren atención médica inmediata.

¿Qué hacer si tienes una barra del lote retirado?

Las autoridades sanitarias recomiendan:

No consumir el producto bajo ninguna circunstancia.

Desechar la barra de manera segura.

Limpiar las superficies donde estuvo almacenada.

Lavarse bien las manos tras manipular el empaque.

Contactar al comercio donde se adquirió para conocer opciones de devolución.

Un llamado a la prevención

El retiro de estas barras de chocolate refuerza la importancia de mantenerse informado y revisar las alertas oficiales, incluso cuando se trata de productos considerados “naturales” u “orgánicos”. La FDA recuerda que todos los alimentos, sin excepción, deben cumplir con estrictos controles de seguridad.

Consultar las alertas sanitarias y verificar etiquetas es una práctica simple que puede marcar la diferencia a la hora de proteger la salud propia y la de la familia.