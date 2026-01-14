ALERTA SANITARIA urgente: ordenan RETIRAR suplementos "naturales" por ingredientes ocultos que ponen en riesgo tu salud

Una nueva advertencia sanitaria encendió las alarmas en Estados Unidos tras confirmarse que varios suplementos dietéticos comercializados por internet contenían sustancias prohibidas que no figuraban en sus etiquetas. La medida fue anunciada por la Administración de Alimentos y Medicamentos, que ordenó el retiro inmediato de los productos por representar un riesgo serio para los consumidores.

La decisión afecta a suplementos vendidos en todo el país a través de plataformas digitales y pone el foco en los peligros de adquirir productos para la salud sin controles adecuados.

Medicamentos ocultos y alérgenos no declarados

Las investigaciones revelaron la presencia de fármacos de prescripción médica, estimulantes no autorizados y alérgenos alimentarios no informados, una combinación que puede provocar desde efectos secundarios graves hasta emergencias médicas.

Consumir suplementos sin control puede poner en riesgo tu salud: revisa las alertas oficiales.

Entre las sustancias detectadas se encuentran antiinflamatorios de uso exclusivo bajo receta, compuestos asociados a riesgos cardiovasculares y neurológicos, y trigo no declarado, un ingrediente peligroso para personas con alergias o enfermedad celíaca.

Qué productos fueron retirados del mercado

La alerta sanitaria involucra suplementos distribuidos por tres empresas que operaban principalmente mediante ventas en línea:

Silintan , comercializado como alivio para dolores corporales, fue retirado tras detectarse un antiinflamatorio de prescripción que puede causar hemorragias internas, daños renales y eventos cardíacos.

, comercializado como alivio para dolores corporales, fue retirado tras detectarse un antiinflamatorio de prescripción que puede causar hemorragias internas, daños renales y eventos cardíacos. Hingwastik Churna Powder, Hingwastika Extract y Gastro Care , suplementos de origen vegetal, contenían trigo no declarado, un alérgeno capaz de provocar reacciones severas.

, suplementos de origen vegetal, contenían trigo no declarado, un alérgeno capaz de provocar reacciones severas. Modern Warrior Ready, promocionado para acelerar el metabolismo y reducir el apetito, incluía sustancias no autorizadas en suplementos, asociadas a riesgos neurológicos, psiquiátricos y cardiovasculares.

Todos los lotes afectados fueron retirados de forma voluntaria por los fabricantes tras las advertencias oficiales.

Cómo se detectaron las irregularidades

Las anomalías surgieron durante inspecciones de rutina y análisis de laboratorio, que incluyeron muestras adquiridas directamente en plataformas digitales y controles en plantas de producción fuera de Estados Unidos.

La FDA trabaja en conjunto con laboratorios estatales, federales e internacionales para identificar ingredientes prohibidos y reforzar la vigilancia del mercado online, donde este tipo de infracciones se ha vuelto cada vez más frecuente.

Riesgos para la salud y advertencias médicas

El consumo de medicamentos ocultos sin supervisión médica puede provocar fallos cardíacos, daños renales y trastornos neurológicos. En el caso de los alérgenos no declarados, el riesgo incluye desde urticaria hasta reacciones anafilácticas, según advierte el Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Hasta el momento no se han confirmado efectos adversos asociados a estos productos, pero las autoridades pidieron suspender su uso de inmediato y consultar a un médico ante cualquier síntoma.

Qué deben hacer los consumidores

La FDA recomienda verificar siempre las alertas oficiales antes de comprar suplementos, evitar productos con promesas exageradas y reportar cualquier reacción adversa a través de su sistema de notificación sanitaria.

Este caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de adquirir suplementos dietéticos en internet sin controles claros y refuerza la advertencia: “natural” no siempre significa seguro.