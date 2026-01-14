PELIGRO INMINENTE en Estados Unidos: personas de este estado reciben orden de NO SALIR de casa por alerta de salud pública

Miles de personas que viven en Macon amanecieron bajo una alerta sanitaria por contaminación del aire, luego de que los niveles de partículas finas alcanzaran rangos considerados peligrosos para la salud. Las autoridades recomendaron permanecer en casa y evitar actividades al aire libre, especialmente durante las horas de mayor concentración.

La advertencia se activó tras registrarse un índice de calidad del aire que superó ampliamente los parámetros seguros establecidos a nivel federal.

Qué provocó la alerta sanitaria

Los datos del sistema oficial AirNow, utilizado por agencias ambientales en Estados Unidos, reflejaron un AQI de 168, un valor que se ubica dentro de la categoría “insalubre”.

Autoridades piden evitar salidas y actividades al aire libre por contaminación peligrosa.

Este nivel indica que toda la población puede verse afectada, aunque el riesgo es mayor para adultos mayores, niños y personas con enfermedades respiratorias o cardíacas.

Qué significa un AQI "insalubre"

El Índice de Calidad del Aire (AQI) es la herramienta que se utiliza en Estados Unidos para comunicar riesgos ambientales de forma inmediata. La escala se divide en seis rangos:

0–50: Buena

Buena 51–100: Moderada

Moderada 101–150: Insalubre para grupos sensibles

Insalubre para grupos sensibles 151–200: Insalubre

Insalubre 201–300: Muy insalubre

Muy insalubre 301 o más: Peligrosa

Según la Agencia de Protección Ambiental, cuando el AQI supera los 150 puntos, incluso personas sanas pueden experimentar molestias respiratorias, irritación ocular o fatiga.

Por qué las partículas PM2.5 son peligrosas

Las partículas PM2.5 son contaminantes microscópicos que pueden penetrar profundamente en los pulmones y llegar al torrente sanguíneo. La exposición prolongada o intensa se asocia con un aumento de crisis asmáticas, problemas cardíacos y hospitalizaciones.

Durante episodios como el registrado en Macon, las autoridades priorizan la reducción de la exposición para evitar complicaciones de salud pública.

Recomendaciones oficiales para la población

Ante esta situación, las autoridades ambientales emitieron una serie de medidas preventivas:

Permanecer en interiores la mayor parte del tiempo

Mantener puertas y ventanas cerradas

Evitar ejercicio o esfuerzo físico al aire libre

Usar purificadores de aire si están disponibles

Reducir fuentes de humo dentro del hogar

También se advirtió que actividades escolares y eventos al aire libre podrían ser suspendidos si las condiciones no mejoran.

Qué origina la contaminación en esta región

En el centro del estado de Georgia, las principales fuentes de PM2.5 incluyen emisiones vehiculares, actividad industrial, quema de combustibles, polvo en suspensión y, en algunos casos, incendios rurales o forestales.

Las condiciones meteorológicas pueden agravar el problema al impedir la dispersión de los contaminantes.

Dónde consultar información actualizada

Las autoridades recomiendan seguir la evolución del AQI a través de AirNow y canales oficiales estatales, donde se publican actualizaciones en tiempo real y alertas preventivas.

El monitoreo continúa activo y las recomendaciones podrían modificarse en las próximas horas según cambien las condiciones ambientales.