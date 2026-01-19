¡Fuerte advertencia para extranjeros! En Estados Unidos, uno de los pasos imprescindibles para obtener y conservar un empleo legal es la verificación de la elegibilidad laboral. Este procedimiento se lleva a cabo mediante el Formulario I-9, el cual es de cumplimiento obligatorio para todos los empleadores en el país americano.

Cabe precisar que este formulario asegura que los trabajadores extranjeros cumplen con los requisitos necesarios para laborar legalmente en la nación, contribuyendo así a un entorno laboral más seguro y regulado. ¿Qué debes tomar en cuenta ahora?

EE. UU.: confirman despidos y deportaciones de inmigrantes tras incumplimiento de requisitos

Es importante resaltar que el proceso de verificación de identidad y autorización laboral en Estados Unidos es necesario para todos los trabajadores, así sean ciudadanos o inmigrantes. La actual normativa exige la presentación de documentos que respalden estos aspectos, y cualquier irregularidad puede traer consecuencias graves.

En caso de que se detecten documentos falsos o inválidos, la ley exige al empleador a actuar de inmediato, lo que podría llevar al término del contrato laboral de manera automática.

EE. UU. anuncia despidos y deportaciones de inmigrantes tras incumplimiento de requisitos.

Por ello, bajo esta ley, los empleados deben estar muy al pendiente, ya que la falta de cumplimiento con los requisitos establecidos puede generar sorpresivos despidos y, en el caso de los inmigrantes, hasta procesos de deportación. El Formulario I-9 es fundamental en este contexto, debido a que requiere que todos los trabajadores presenten documentos que validen su identidad y su derecho a trabajar.

Según 'El Cronista', estos documentos se organizan en tres listas (A, B y C), permitiendo que un solo documento de la lista A o uno de la lista B junto con uno de la lista C sea suficiente para comprobar la elegibilidad laboral del ciudadano o extranjero.

El grupo de inmigrantes son los más vulnerables y los más afectados en este proceso, pues cualquier error en su documentación no solo puede llevar a su despido, sino también a la pérdida de su estatus migratorio y ser expulsado del país de inmediato, Incluso aquellos con residencia legal tendrán que estar al tanto de las últimas actualizaciones si no desean verse perjudicados.

Estos son los documentos que validan la identidad y autorización laboral en la lista A