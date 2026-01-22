¡FUE HOMICIDIO! Médico forense dictamina que la MUERTE de inmigrante cubano en custodia de ICE fue por asfixia

La muerte de Geraldo Lunas Campos, un inmigrante cubano de 55 años que se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas, fue oficialmente dictaminada como homicidio por un médico forense del condado de El Paso. El informe de autopsia indica que la causa fue asfixia por compresión del cuello y el torso, y que el cuerpo mostraba signos de lucha y lesiones compatibles con la aplicación de fuerza física.

El fallecimiento ocurrió el 3 de enero de 2026 en el centro de detención Camp East Montana, en El Paso, una instalación migratoria ubicada dentro de la base militar Fort Bliss. La clasificación como homicidio contradice versiones iniciales de las autoridades federales sobre lo sucedido.

Hallazgos forenses y contradicciones oficiales

Según el informe de la Oficina del Médico Forense del Condado de El Paso, el cuerpo de Lunas Campos presentaba marcas de abrasiones en el pecho y las rodillas, hemorragias en el cuello y otras lesiones compatibles con sujeción física intensa. La autopsia encontró petequias, pequeñas manchas de sangre causadas por la ruptura de capilares bajo presión, lo que respalda la conclusión de asfixia.

Autopsia reveló que un inmigrante cubano bajo custodia del ICE en Texas murió por asfixia.

Testigos dijeron que observaron a Lunas Campos "quedar inconsciente mientras era físicamente inmovilizado por fuerzas del orden". El informe no detalla el orden exacto de los hechos, pero los hallazgos contrastan con la versión inicial ofrecida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que sugería que el detenido había intentado suicidarse y que los agentes intervinieron para salvarlo.

Reacciones y contexto del caso

La determinación de homicidio ha generado críticas de activistas y defensores de derechos humanos, que cuestionan las condiciones de detención y el uso de fuerza en el centro migratorio. Camp East Montana ha enfrentado escrutinio tras varias muertes de inmigrantes en poco tiempo, lo que ha intensificado el debate sobre las prácticas del ICE en instalaciones de detención.

Familiares y organizaciones han pedido investigaciones independientes y responsabilización de los involucrados, mientras que las autoridades federales continúan revisando detalles del incidente y las circunstancias específicas que llevaron al uso de fuerza en contra de Lunas Campos.