¿Quién dice la verdad? DHS asegura que Liam Ramos, el niño de 5 años, fue abandonado por su padre mientras huía de ICE

Luego de la controversia surgida alrededor del presunto arresto de un niño de 5 años en Minnesota a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos asegura que ello nunca sucedió, que los agentes se quedaron con el menor de edad porque su padre lo habría abandonado para escapar de los federales.

Liam Ramos no fue arrestado, sino abandonado por su padre para escapar de ICE, asegura DHS

De acuerdo a la versión oficial de DHS, Adrián Alexander Conejo Arias, padre de Liam Ramos, de 5 años, era objetivo de ICE, pero cuando estos se acercaban al hombre de nacionalidad ecuatoriana este emprendió a la huida dejando al pequeño solo en medio de la calle.

Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, dijo al respecto: "Este niño fue abandonado por su propio padre. Agentes de ICE se acercaron a él cuando huyó y lo abandonó. En esta gélidas temperaturas, nuestras fuerzas del orden permanecieron con el niño e intentaron ponerlo bajo custodia junto con la madre quien, de hecho, se negó a hacerlo, lo cual es muy triste y terrible".

Por su parte, el subdirector ejecutivo de Operaciones de Detención y Deportación (ERO) del IC, Marcos Charles, acotó el viernes: "Mis oficiales se quedaron con el niño. Lo cuidaron. Lo llevaron a comprar algo de comer en un restaurante con servicio al auto y pasaron horas asegurándose de que estuviera bien atendido. De nuevo, fueron mis oficiales lo que hicieron eso, no su padre... su familia se negó a abrir la puerta y llevárselo de vuelta":

Madre de Liam Ramos se niega a recibir al menor de vuelta por temor a arresto de ICE

Y añadió que nunca fue la intención de sus agentes de usar al pequeño como cebo para capturar a la madre: "Mis oficiales hicieron todo lo posible para reunirlo con su familia, Trágicamente, cuando nos acercamos a la puerta de su residencia, las personas que estaban dentro se negaron a recibirlo y abrir la puerta. Permítanme repetirlo: vieron al niño y se negaron a abrir la puerta y llevárselo de vuelta".

Ante esta situación, es que en la actualidad Liam y su padre están juntos en el Centro de Detención Diley, en Texas, donde se alojan a las familias de ilegales detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Esto, aseguró McLaughlin, tras la negativa de la madre de abrir la puerta para tener a su hijo de vuelta.

¿Qué futuro le espera a Liam Ramos, el niño de 5 años en custodia de ICE?

Sin embargo, la subsecretaria de DHS reveló qué es lo que le espera a Liam Ramos tras la situación de su padre: "Se les pregunta a los padres si desean ser deportados con sus hijos, o ICE los colocará con una persona de confianza que ellos designen. Esto es consistente con la aplicación de medidas migratorias de la administración anterior".

De momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha podido confirmar si Liam y su familia ingresaron a los Estados Unidos por medio CPB One, la aplicación de la era Biden, tal y como asegura el abogado de la familia. FOX, por su parte reveló que Conejo Arias se acogió a un proceso que lleva por nombre VR (Retorno Voluntario) para salir de Estados Unidos sin consecuencias migratorias, pero él se negó