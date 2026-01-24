PELIGRO en Walmart de Ashland con sujeto armado que aseguró venía "el fin del mundo" en tienda de Ohio: "Quería matar gente"

Momentos de mucho terror y angustia vivieron empleados y clientes de Walmart de Ashland, Ohio, Estados Unidos, cuando desequilibrado sujeto ingresó a las instalaciones de la tienda con la intención de causar daño a quienes se encontraban en el establecimiento, pero no solo, pues también aseguró que el fin del mundo estaba cerca.

Sujeto causa pavor en Walmart de Ashland con amenazas de muerte a clientes y trabajadores

La tienda, ubicada en East Main Street, que contaba con la tranquilidad habitual, solo acompañado por el bullicio de los compradores y altoparlantes, de pronto todo ello se vio perturbado cuando un hombre comenzó a lanzar amenazas.

Ante esto, se realizó una llamada al 911 para alertar sobre la peligrosa situación, alerta que fue respondida por el Departamento de Policía de Ashland lo más rápido que se pudo, llegando al lugar de los hechos al promediar las 6:45 del viernes 23 de enero de 2026.

Aaron Kine, teniente del Departamento de Policía de Ashland, dijo a medios locales: "Recibimos una llamada a Walmart a las 6:45 p.m.. Un cliente dijo que se acercaba el fin del mundo. Tiene un arma. Está deseando empezar a matar gente".

De acuerdo al relato del oficial, cuando sus agentes llegaron a la tienda en East Main Street se toparon con una escena pavorosa: los clientes salían de la sección comidas completamente aterrados, por lo que decidieron realizar un desalojo reglamentario, a la ves de registrar cada espacio del local, mientras otros policías revisaban las cámaras de seguridad.

Policía de Ashland busca a peligroso sujeto que atacó Walmart de Ashland

El teniente Kine dijo sobre el sospechoso: "Pudieron verlo salir de la tienda con su esposa, subirse a un vehículo y abandonar el área". Con ello, no solo personal de la oficina del sheriff, también la Patrulla de Carreteras del Estados de Ohio, desplegaron una exhaustiva búsqueda del sujeto, lo que incluye el rastro por negocios locales, hoteles, estaciones de servicio cercanas.

"No creo que en este momento haya nada en Ahsland. Mantendremos a todos informados si nos enteremos de algo diferente (...) No sé si blandió un arma. Dijeron que tenía un arma y que está deseando empezar a matar gente. Aún no hemos avanzado lo suficiente como para saberlo con certeza. Estamos en fase inicial".

Sin embargo, pese a no conocer la identidad del sujeto, la policía de Ashland esta casi segura que se trata de alguien de fuera de su jurisdicción, aunque no es un dato 100 por ciento confirmado; sin embargo, eso no quita el gran pánico que el desadaptado hizo vivir al cliente, pues cuando los agentes del orden llegaron, encontraron carritos llenos de productos dejados a lo largo de los pasillos, estaban temerosos por sus vidas.