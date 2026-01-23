¡IMPACTANTE momento grabado en video! Ladrón quiere robar auto policía, pero es asesinado tras persecución de 80 kilómetros

Imágenes dramáticas se hicieron viral en las redes sociales donde se muestra una intensa persecución a un sujeto que se dio a la fuga luego de intentar robar un auto de policía en San José, California, Estados Unidos, pero fue abatido a tiros por oficiales locales mientras intentaba esquivar las balas.

Ladrón es asesinado tras intentar robar auto de policía en San José, California

Todo sucedió cuando el ladrón robó un vehículo de un concesionario de automóviles de San José, tras lo cual condujo hacia Hollister, al sur, pero esto no lo detuvo, pues se dio a la labor de robar un segundo auto, luego de lo cual quiso volver a San José, un gran error pues terminó desatando el caos.

La Oficina del Sheriff del Condado de San Benito respondió a las alertas produciéndose una brutal persecución a velocidades muy altas que abarcó varias ciudades de South Bay, la cual, de acuerdo a ABC7, esta se detuvo de forma repentina en la autopista 87 en Notre Dame Avenue.

Lo que sucedió después, acorde a los dicho por la propia policía, es que el sujeto bajó del auto con la intención de robar un coche de patrulla, tras lo cual los agentes, de inmediato, abrieron fuego escuchándose múltiples disparos mientras el sujeto corría intentando esquivar las balas, pero en su huida cayó sobre el asfalto, pero en ese mismo instante fue atropellado por auto de policía con las luces encendidas que giró a la izquierda.

Un sargento herido tras tiroteo donde murió ladrón de auto de policía de San José

Un sargento de la policía de San José terminó herido con lesiones que no son de gravedad, pero el ladrón, cuya identidad no ha sido revelada, murió. Tras el tiroteo, la carretera 87, así como varias calles de la zona se mantienen cerradas. Por ello, las imágenes en redes sociales y noticieros, nos muestran un sinnúmero de vehículos de emergencia, así como helicópteros que sobrevolaban la zona.

"La increíble valentía exhibida por cada oficial, especialmente el sargento del SJPD que recibió el disparo y fue hospitalizado después de enfrentarse al peligroso criminal, quedó en plena exhibición ayer (...) Claramente, este criminal no tenía ningún respeto por la vida de nadie y puso en peligro a cientos de personas inocentes durante su ola de crímenes de varios condados (...) Nuestros oficial demostraron valentía al correr hacia los disparos y, finalmente, eliminaron la amenaza", dijo Steve Slack, presidente de la Asociación de Oficiales de Policía de San José.