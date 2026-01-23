ALERTA sanitaria: RETIRAN masa para galletas al máximo NIVEL DE RIESGO por cacahuetes NO declarados

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) reclasificó el retiro de una masa congelada para galletas de la empresa Gregory’s Foods al nivel más alto de riesgo sanitario, luego de confirmar que algunos paquetes contenían cacahuetes no declarados en el etiquetado. La situación representa un peligro potencialmente mortal para personas con alergias alimentarias.

El producto afectado fue distribuido en Minnesota, Nebraska, Dakota del Norte y Wisconsin, y corresponde a bolsas con fecha de caducidad 6 de diciembre de 2026. La alerta fue elevada tras comprobarse que consumidores podrían ingerir el alérgeno sin advertencia previa, lo que expone a reacciones graves como el shock anafiláctico.

Un error de etiquetado llevó a la FDA a emitir un retiro.

Según informó la FDA, el retiro fue reclasificado como Clase I, la categoría más severa dentro de su sistema de alertas, utilizada únicamente cuando existe una “probabilidad razonable” de que el consumo del producto cause daños graves a la salud o incluso la muerte. El caso fue difundido por Fox News, que detalló el alcance del retiro y los lotes involucrados.

¿Qué producto está involucrado en el retiro?

La alerta afecta exclusivamente a la masa “Bag Full of Cookies” White Chocolate Macadamia Nut, en presentación de 2 libras y 8,5 onzas. De acuerdo con la investigación, algunas bolsas fueron llenadas por error con Monster Cookie Dough, una variedad que sí contiene cacahuetes.

La empresa explicó que la confusión ocurrió durante una jornada específica de producción y que el retiro abarca más de 300 cajas, cada una con seis bolsas. No se han reportado, hasta el momento, reacciones adversas confirmadas.

¿Por qué el riesgo es tan alto para personas alérgicas?

La FDA advierte que incluso cantidades mínimas de cacahuetes pueden desencadenar reacciones severas en personas sensibles, incluyendo dificultad respiratoria, inflamación y colapso circulatorio. Por este motivo, los errores en el etiquetado de alérgenos son considerados una de las infracciones más graves en seguridad alimentaria.

¿Qué deben hacer los consumidores?

Las autoridades sanitarias recomiendan:

No consumir el producto afectado.

Revisar la fecha de caducidad y la presentación del empaque.

Devolver la masa al punto de compra para obtener un reembolso.

Buscar atención médica inmediata ante síntomas como urticaria, hinchazón o dificultad para respirar.

La FDA mantiene activo el monitoreo del retiro y confirmó que las tiendas deben retirar de inmediato los lotes afectados de sus congeladores.

¿Qué sigue ahora?

Gregory’s Foods aseguró haber reforzado sus controles internos para evitar errores similares, mientras la FDA continuará supervisando el proceso hasta confirmar que no quedan unidades en circulación. La alerta se mantendrá vigente, especialmente para consumidores con alergia a los cacahuetes que residan o hayan comprado productos en los estados afectados.