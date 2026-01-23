ALERTA médica en EE. UU.: baja la mortalidad por cáncer en jóvenes, pero el colorrectal crece y enciende las alarmas

La tasa de mortalidad por cáncer en estadounidenses menores de 50 años se redujo un 44% en las últimas tres décadas, según un estudio divulgado el 22 de enero de 2026. Sin embargo, el informe advierte una tendencia preocupante: el cáncer colorrectal se consolidó como la principal causa de muerte por cáncer en este grupo etario, desplazando a otros tipos que históricamente lideraban las estadísticas.

El análisis fue elaborado por la American Cancer Society (ACS) y publicado en la revista médica JAMA, con difusión en medios como ABC News. El estudio revisó más de 1,2 millones de muertes por cáncer en Estados Unidos entre 1990 y 2023.

El cáncer colorrectal ya es la principal causa de muerte oncológica en menores de 50 años.

El giro que preocupa a los médicos

En 1990, el cáncer de pulmón era la principal causa de muerte oncológica entre los menores de 50 años. Hoy, ese lugar lo ocupa el cáncer colorrectal, tanto en hombres como en mujeres jóvenes. Según la ACS, mientras la mayoría de los cánceres muestran descensos sostenidos, el colorrectal registra un aumento anual superior al 1% en este grupo de edad.

El doctor William Dahut, director científico de la ACS, explicó que uno de los principales problemas es la detección tardía. De acuerdo con el informe, más del 75% de los casos en jóvenes se diagnostican en etapas avanzadas, lo que reduce las probabilidades de éxito del tratamiento.

Por qué bajan otros tipos de cáncer

El estudio atribuye la caída general de la mortalidad oncológica a varios factores clave:

Avances en tratamientos y terapias dirigidas.

Reducción del tabaquismo, con impacto directo en el cáncer de pulmón.

Programas de detección temprana, como mamografías y pruebas de Papanicolaou.

Expansión de la vacunación contra el virus del papiloma humano (HPV).

Según la ACS, cánceres como pulmón, mama y leucemia presentan descensos de hasta 6% anual en la mortalidad de personas jóvenes.

Detección temprana, la clave

Las autoridades sanitarias recomiendan iniciar las pruebas de detección de cáncer colorrectal a los 45 años en personas de riesgo promedio, y antes en quienes tengan antecedentes familiares u otros factores de riesgo. Recientemente, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó un test sanguíneo para ampliar las opciones de diagnóstico y facilitar el acceso a controles menos invasivos.

Un cambio que impacta la salud pública

Especialistas advierten que este cambio en el perfil del cáncer juvenil obliga a replantear las políticas de prevención y detección en Estados Unidos. Factores como la dieta, el sedentarismo y la obesidad aparecen como posibles causas del aumento del cáncer colorrectal en jóvenes, aunque el estudio no identifica un origen único.

La ACS insiste en que no subestimar los síntomas y reforzar los controles médicos será clave para revertir una tendencia que ya genera preocupación entre médicos y autoridades de salud.