¡ALERTA, pasajeros! El metro de Nueva York cambia 10 líneas por la tormenta: mira AQUÍ las rutas alternas

Cuando una tormenta fuerte se acerca a Nueva York, el impacto no solo se siente en las calles cubiertas de nieve o en los aeropuertos con vuelos cancelados. También se vive bajo tierra, en el Metro, donde millones de personas especialmente en barrios como Washington Heights, Jackson Heights o el South Bronx dependen del transporte público para llegar a sus trabajos, abrir negocios o cuidar a otros.

Ante la nevada extrema prevista para este fin de semana, la Metropolitan Transportation Authority (MTA) activó una serie de ajustes que afectan 10 líneas del subway, con desvíos, paradas omitidas y reducción de frecuencia. Aunque muchos usuarios asocian estos cambios únicamente al mal clima, la mayoría responde a obras de mantenimiento y modernización que ya estaban programadas y ahora coinciden con la tormenta.

Nieve, desvíos y paradas cerradas: así se mueve el Metro de Nueva York este fin de semana.

La MTA suele aprovechar fines de semana y periodos de menor circulación para renovar señales, cambiar vías y reforzar la seguridad del sistema. Sin embargo, para comunidades con menos estaciones o con viajes largos diarios, cada modificación puede traducirse en trasbordos extra, trayectos más largos y salidas más tempranas de casa.

Las 10 líneas del Metro que presentan cambios y desvíos

Línea A

Desvíos en Lower Manhattan y Brooklyn

Paradas omitidas y servicio local en Manhattan

Alternativas: uso de la línea C y estaciones cercanas como York St (F)

Línea C

Desvíos durante el fin de semana

Sin servicio nocturno (programación habitual)

Alternativa principal: línea A

Línea E

Omite la estación Briarwood en Queens

Alternativa: línea F con trasbordos en Jamaica

Línea F

Paradas omitidas en Brooklyn y Queens

Cambios por sustitución de vías y mejoras eléctricas

Alternativas: trasbordos en 18 Av, Kings Hwy y Kew Gardens

Línea N

Desvío nocturno por la ruta de la línea R

Alternativas: estaciones cercanas y trasbordos en Atlantic Av–Barclays Center

Línea Q

Servicio reducido, trenes cada 10 minutos

No hay ruta alterna directa

Línea R

Suspensiones parciales nocturnas

Desvíos diurnos por la ruta de la N

Alternativas: líneas D, N y Q

Línea 7

Paradas omitidas en Queens durante la noche

Servicio reducido en tramos clave

Cambios de andén en estaciones seleccionadas

Shuttle 42 St

Sin servicio nocturno

Alternativa: línea 7 entre Times Sq y Grand Central

Línea 2

Cambios puntuales en el Bronx

Servicio reducido en horas de la mañana

Alternativa: bus Bx4 y combinaciones con la línea 2

Recomendaciones clave para los usuarios