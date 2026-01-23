¡ALERTA, pasajeros! El metro de Nueva York cambia 10 líneas por la tormenta: mira AQUÍ las rutas alternas
La MTA ajusta recorridos, suspende paradas y aplica desvíos en pleno temporal de nieve. Estas son las rutas alternas clave para no quedar varado.
Cuando una tormenta fuerte se acerca a Nueva York, el impacto no solo se siente en las calles cubiertas de nieve o en los aeropuertos con vuelos cancelados. También se vive bajo tierra, en el Metro, donde millones de personas especialmente en barrios como Washington Heights, Jackson Heights o el South Bronx dependen del transporte público para llegar a sus trabajos, abrir negocios o cuidar a otros.
Ante la nevada extrema prevista para este fin de semana, la Metropolitan Transportation Authority (MTA) activó una serie de ajustes que afectan 10 líneas del subway, con desvíos, paradas omitidas y reducción de frecuencia. Aunque muchos usuarios asocian estos cambios únicamente al mal clima, la mayoría responde a obras de mantenimiento y modernización que ya estaban programadas y ahora coinciden con la tormenta.
Nieve, desvíos y paradas cerradas: así se mueve el Metro de Nueva York este fin de semana.
La MTA suele aprovechar fines de semana y periodos de menor circulación para renovar señales, cambiar vías y reforzar la seguridad del sistema. Sin embargo, para comunidades con menos estaciones o con viajes largos diarios, cada modificación puede traducirse en trasbordos extra, trayectos más largos y salidas más tempranas de casa.
Las 10 líneas del Metro que presentan cambios y desvíos
Línea A
- Desvíos en Lower Manhattan y Brooklyn
- Paradas omitidas y servicio local en Manhattan
- Alternativas: uso de la línea C y estaciones cercanas como York St (F)
Línea C
- Desvíos durante el fin de semana
- Sin servicio nocturno (programación habitual)
- Alternativa principal: línea A
Línea E
- Omite la estación Briarwood en Queens
- Alternativa: línea F con trasbordos en Jamaica
Línea F
- Paradas omitidas en Brooklyn y Queens
- Cambios por sustitución de vías y mejoras eléctricas
Alternativas: trasbordos en 18 Av, Kings Hwy y Kew Gardens
Línea N
- Desvío nocturno por la ruta de la línea R
Alternativas: estaciones cercanas y trasbordos en Atlantic Av–Barclays Center
Línea Q
- Servicio reducido, trenes cada 10 minutos
- No hay ruta alterna directa
Línea R
- Suspensiones parciales nocturnas
- Desvíos diurnos por la ruta de la N
- Alternativas: líneas D, N y Q
Línea 7
- Paradas omitidas en Queens durante la noche
- Servicio reducido en tramos clave
Cambios de andén en estaciones seleccionadas
Shuttle 42 St
- Sin servicio nocturno
Alternativa: línea 7 entre Times Sq y Grand Central
Línea 2
- Cambios puntuales en el Bronx
- Servicio reducido en horas de la mañana
Alternativa: bus Bx4 y combinaciones con la línea 2
Recomendaciones clave para los usuarios
- Revisa el estado de tu línea antes de salir de casa
- Considera salir con más tiempo del habitual
- Identifica rutas alternas cercanas a tu estación
- Sigue las alertas oficiales de la MTA y señalización en estaciones
