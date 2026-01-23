0
Alianza Lima vs Inter Miami sufrió cambio de horario

ADVERTENCIA migratoria: EE. UU. exigirá este REQUISITO OBLIGATORIO para permitir viajes de turismo

Un error común en la fotografía puede frenar la aprobación de la visa americana de turismo y obligar a repetir el trámite desde cero.

Dara Rojas
Sin esta foto correcta, la visa americana podría quedar en pausa
Sin esta foto correcta, la visa americana podría quedar en pausa
La visa americana de turismo es un documento indispensable para quienes planean viajar a Estados Unidos. Sin embargo, más allá de completar formularios y asistir a la entrevista consular, las autoridades migratorias prestan especial atención a un detalle que muchos subestiman: la fotografía incluida en la solicitud.

De acuerdo con los lineamientos oficiales, una imagen que no cumpla con las especificaciones técnicas y visuales exigidas puede derivar en la denegación inmediata del visado, hasta que el solicitante presente una foto válida. Esto no solo retrasa el proceso, sino que puede generar costos adicionales y pérdida de citas.

Requisitos generales de la fotografía para la visa americana

Quienes inicien el trámite deben asegurarse de que la imagen cumpla con las siguientes condiciones básicas:

  • Formato
  • Fotografía a color
  • Fondo blanco
  • Tomada hace menos de seis meses
  • La cabeza debe medir entre 22 mm y 35 mm desde la parte superior hasta la barbilla
  • Postura y vestimenta
  • Expresión facial neutral y ojos abiertos
  • Ropa casual de uso diario
  • No se permiten uniformes (salvo vestimenta religiosa)
  • Prohibido el uso de gorras u objetos que oculten el cabello
  • Sin sombras en el rostro
  • No se aceptan auriculares ni dispositivos electrónicos
  • Gafas solo si son obligatorias por razones médicas comprobables

Las autoridades migratorias también publicaron ejemplos oficiales de fotos aceptadas y rechazadas para evitar errores frecuentes durante la solicitud.

Requisitos para la imagen digital

Cuando la fotografía se carga en formato digital, debe cumplir con especificaciones técnicas estrictas:

  • Dimensiones: mínimo 600 x 600 píxeles y máximo 1200 x 1200 píxeles
  • Color: 24 bits por píxel en espacio sRGB
  • Formato: JPEG
  • Peso máximo: 240 KB
  • Compresión: igual o menor a 20:1

Desde los organismos oficiales recomiendan acudir a un servicio profesional, aunque aclaran que también puede tomarse la foto de manera personal, siempre que no se altere digitalmente la apariencia del solicitante.

