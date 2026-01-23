ADVERTENCIA migratoria: EE. UU. exigirá este REQUISITO OBLIGATORIO para permitir viajes de turismo
Un error común en la fotografía puede frenar la aprobación de la visa americana de turismo y obligar a repetir el trámite desde cero.
La visa americana de turismo es un documento indispensable para quienes planean viajar a Estados Unidos. Sin embargo, más allá de completar formularios y asistir a la entrevista consular, las autoridades migratorias prestan especial atención a un detalle que muchos subestiman: la fotografía incluida en la solicitud.
De acuerdo con los lineamientos oficiales, una imagen que no cumpla con las especificaciones técnicas y visuales exigidas puede derivar en la denegación inmediata del visado, hasta que el solicitante presente una foto válida. Esto no solo retrasa el proceso, sino que puede generar costos adicionales y pérdida de citas.
Un detalle en la foto puede definir si tu visa es aprobada o rechazada.
Requisitos generales de la fotografía para la visa americana
Quienes inicien el trámite deben asegurarse de que la imagen cumpla con las siguientes condiciones básicas:
- Formato
- Fotografía a color
- Fondo blanco
- Tomada hace menos de seis meses
- La cabeza debe medir entre 22 mm y 35 mm desde la parte superior hasta la barbilla
- Postura y vestimenta
- Expresión facial neutral y ojos abiertos
- Ropa casual de uso diario
- No se permiten uniformes (salvo vestimenta religiosa)
- Prohibido el uso de gorras u objetos que oculten el cabello
- Sin sombras en el rostro
- No se aceptan auriculares ni dispositivos electrónicos
- Gafas solo si son obligatorias por razones médicas comprobables
Las autoridades migratorias también publicaron ejemplos oficiales de fotos aceptadas y rechazadas para evitar errores frecuentes durante la solicitud.
Requisitos para la imagen digital
Cuando la fotografía se carga en formato digital, debe cumplir con especificaciones técnicas estrictas:
- Dimensiones: mínimo 600 x 600 píxeles y máximo 1200 x 1200 píxeles
- Color: 24 bits por píxel en espacio sRGB
- Formato: JPEG
- Peso máximo: 240 KB
- Compresión: igual o menor a 20:1
Desde los organismos oficiales recomiendan acudir a un servicio profesional, aunque aclaran que también puede tomarse la foto de manera personal, siempre que no se altere digitalmente la apariencia del solicitante.
