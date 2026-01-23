ADVERTENCIA migratoria: EE. UU. exigirá este REQUISITO OBLIGATORIO para permitir viajes de turismo

La visa americana de turismo es un documento indispensable para quienes planean viajar a Estados Unidos. Sin embargo, más allá de completar formularios y asistir a la entrevista consular, las autoridades migratorias prestan especial atención a un detalle que muchos subestiman: la fotografía incluida en la solicitud.

De acuerdo con los lineamientos oficiales, una imagen que no cumpla con las especificaciones técnicas y visuales exigidas puede derivar en la denegación inmediata del visado, hasta que el solicitante presente una foto válida. Esto no solo retrasa el proceso, sino que puede generar costos adicionales y pérdida de citas.

Un detalle en la foto puede definir si tu visa es aprobada o rechazada.

Requisitos generales de la fotografía para la visa americana

Quienes inicien el trámite deben asegurarse de que la imagen cumpla con las siguientes condiciones básicas:

Formato

Fotografía a color

Fondo blanco

Tomada hace menos de seis meses

La cabeza debe medir entre 22 mm y 35 mm desde la parte superior hasta la barbilla

Postura y vestimenta

Expresión facial neutral y ojos abiertos

Ropa casual de uso diario

No se permiten uniformes (salvo vestimenta religiosa)

Prohibido el uso de gorras u objetos que oculten el cabello

Sin sombras en el rostro

No se aceptan auriculares ni dispositivos electrónicos

Gafas solo si son obligatorias por razones médicas comprobables

Las autoridades migratorias también publicaron ejemplos oficiales de fotos aceptadas y rechazadas para evitar errores frecuentes durante la solicitud.

Requisitos para la imagen digital

Cuando la fotografía se carga en formato digital, debe cumplir con especificaciones técnicas estrictas:

Dimensiones: mínimo 600 x 600 píxeles y máximo 1200 x 1200 píxeles

Color: 24 bits por píxel en espacio sRGB

Formato: JPEG

Peso máximo: 240 KB

Compresión: igual o menor a 20:1

Desde los organismos oficiales recomiendan acudir a un servicio profesional, aunque aclaran que también puede tomarse la foto de manera personal, siempre que no se altere digitalmente la apariencia del solicitante.