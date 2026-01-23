El Departamento de Salud de Estados Unidos anunció, mediante un comunicado oficial, el retiro del país de la Organización Mundial de la Salud (OMS), luego de la firma de la Orden Ejecutiva 14155 por parte del presidente Donald Trump en 2025.

En el mensaje, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., afirmaron que la OMS se apartó de su misión original y actuó en contra de los intereses del país, motivo por el cual se tomó la decisión con el objetivo de "reparar el daño".

EE. UU. se retira de la OMS tras Orden Ejecutiva firmada por Trump

Este jueves 22 de enero, el Departamento de Salud de Estados Unidos anunció oficialmente el retiro del país de la OMS mediante un comunicado en el que acusó a la entidad de haber "manchado y destruido" los aportes realizados por el país, recordando además que fue uno de sus miembros fundadores y principales contribuyentes.

En el mismo texto, el gobierno señaló: "Recuperamos nuestra bandera por los estadounidenses que murieron solos en residencias de ancianos, por los pequeños negocios devastados por las restricciones impuestas por la OMS y por las vidas estadounidenses destrozadas por la inacción de esta organización".

El gobierno se niega a pagar compensación

En el comunicado, Estados Unidos reafirmó el cese de la financiación y de la asignación de personal estadounidense a las distintas actividades de la organización, por lo que no saldará la deuda pendiente de 260 millones de dólares que mantiene con la entidad.

De igual manera, afirmaron que el país continuará liderando la salud pública y que colaborará con países e instituciones sanitarias "de confianza" bajo un modelo "más enfocado, transparente y eficaz", en reemplazo de lo que calificó como la burocracia ineficiente de la OMS.