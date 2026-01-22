- Hoy:
GRAN ROBO en Walmart de Nevada: autoridades buscan a sospechosos que se llevaron más de $1,200 en mercancía
El sheriff del condado de Douglas investiga un hurto mayor en un Walmart de Gardnerville y solicita ayuda ciudadana para identificar a los sospechosos.
La Oficina del Sheriff del Condado de Douglas solicitó la colaboración del público para esclarecer un caso de hurto mayor ocurrido en diciembre del 2025 en un Walmart de Gardnerville, en el estado de Nevada.
Las autoridades difundieron imágenes de los sospechosos, quienes habrían sustraído mercancía por un valor superior a mil dólares, y confirmaron que el caso forma parte de una investigación activa. Según el informe oficial, los hechos se produjeron en dos fechas distintas dentro del mismo establecimiento.
Detalles del hurto en Walmart
De acuerdo con el comunicado del sheriff, el 19 de diciembre dos mujeres ingresaron al Walmart ubicado en Grant Avenue y llenaron dos carritos de compras con productos valorados en $1,212.95. Tras ello, abandonaron la tienda sin realizar el pago correspondiente.
Buscan a sospechosos que se llevaron más de mil soles de mercancía en un Walmart en Nevada.
El robo fue catalogado como hurto mayor, una clasificación que se aplica cuando el valor de la mercancía sustraída supera ciertos umbrales económicos establecidos por la ley.
Segundo intento y llamado a la comunidad
El 21 de diciembre, una de la mujeres regresó al mismo Walmart acompañada de un hombre. En esta ocasión, intentaron llevarse un carrito lleno de mercancía, pero la puerta de salida no se abrió y ambos abandonaron el lugar sin los productos.
La Oficina del Sheriff del Condado de Douglas pide a cualquier persona que pueda identificar a lo implicados que se comunique con el investigador Scott Battcher al (775) 782-9905, haciendo referencia al caso número 25so33084. Las autoridades destacan que la colaboración ciudadana es clave para avanzar en la investigación.
