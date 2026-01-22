ALERTA en Walmart y escuela: arrestan a mujer que ROBÓ en aula y tienda el mismo día.

¡Mucha atención! Recientemente, la policía de California, Estados Unidos, confirmó que una mujer ha sido arrestada por un presunto hurto en una tienda Walmart. Esta persona también había sido grabada en un video de vigilancia mientras robaba en un aula de una escuela secundaria el mismo día.

Las autoridades han vinculado ambos incidentes, lo que ha generado preocupación en la comunidad sobre la seguridad en las instituciones educativas y en los establecimientos públicos. ¿Qué cargos enfrentará?

El Departamento de Policía de Irvine, en Estados Unidos, reportó que el último sábado 17 de enero se recibió una llamada para investigar un robo en la escuela secundaria Woodbridge, ocurrido durante la noche. Las grabaciones de las cámaras de seguridad evidenciaron a una mujer robando varios objetos de un aula antes de abandonar el lugar.

'nationalenquirer.com' y otros medios también informaron que, pocas horas después de este hurto, un agente de prevención de pérdidas de Walmart alertó a la policía sobre el robo de artículos por parte de una mujer. Los agentes locales lograron localizar y arrestar de inmediato a la sospechosa, identificada como Tanya Elaine Marsh, de 39 años, en las inmediaciones del establecimiento.

En tanto, se informó que, mientras Marsh se emcontraba bajo custodia, un dron de la policía sobrevoló la zona. Un analista del Centro de Delitos en Tiempo Real, que estaba monitoreando las imágenes, reconoció a Marsh del video de vigilancia de la escuela secundaria Woodbridge. Por ello, se consideró se le vinculó en ambos hechos.

Se confirmó que la mujer fue recluida en la cárcel del condado de Orange por el delito de robo. No obstante, no se conocen más detalles al respecto.

¿Qué hacer en caso de robo en Walmart?

Bajo este contexto, es importante saber que, si en caso de ser víctima de un robo en Walmart, es necesario actuar con rapidez. Debes notificar de inmediato a la policía y al personal de la tienda, brindando la mayor cantidad de detalles posibles, como la fecha, la hora y una descripción del incidente.

También debes reportar cualquier daño o pérdida sufrida. Luego, puedes contactar a tu compañía de seguros para iniciar el proceso correspondiente. Si se produce una detención relacionada con el robo, debes buscar asesoría legal, ya que esto puede acarrear serias consecuencias.