Aviso importante: recientemente, agentes federales de inmigración de Estados Unidos han comenzado a utilizar un poder discrecional (memorándum) que les permite ingresar a los hogares de ciudadanos sin necesidad de una orden judicial.

Esta información proviene de un documento interno del Departamento de Inmigración y Aduanas (ICE), revelado por la agencia de noticias The Associated Press y otros medios internacionales. A continuación, cómo esto puede afectar a los inmigrantes.

Memorándum autoriza a oficiales del ICE a usar la fuerza para ingresar a los hogares

Vale precisar que este sorpresivo enfoque representa un giro significativo en comparación con las directrices anteriores, que buscaban salvaguardar los límites constitucionales en cuanto a los registros gubernamentales de EE. UU.

En el reciente memorándum, revisado por NBC News, se otorga a los agentes de ICE la facultad de poder utilizar la fuerza para ingresar a residencias, basándose únicamente en una orden administrativa para detener a individuos con órdenes definitivas de expulsión.

Esta medida ha ocasionado mucha preocupación entre defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes argumentan que infringe las protecciones de la Cuarta Enmienda y contradice años de recomendaciones dirigidas a las comunidades inmigrantes.

El cambio se produce en un contexto donde la Administración Trump intensifica las detenciones de inmigrantes a nivel nacional, desplegando miles de agentes en una campaña de deportación masiva que está alterando las tácticas de aplicación de la ley en ciudades como Minneapolis.

Más información sobre el memorándum

Durante años, organizaciones de defensa y gobiernos locales han aconsejado a la población no abrir las puertas a los agentes de inmigración sin una orden judicial firmada, basándose en fallos de la Corte Suprema que prohíben el ingreso a viviendas sin autorización. La nueva directiva de ICE socava este consejo en un momento crítico, cuando las detenciones están aumentando debido a la política migratoria del Gobierno.

El documento, firmado por el director interino de ICE, Todd Lyons, el 12 de mayo de 2025, establece que, aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no había utilizado históricamente solo órdenes administrativas para arrestar a extranjeros en sus residencias, la Oficina del Asesor Jurídico de DHS ha determinado que la Constitución y las leyes de inmigración no prohíben este enfoque.