¡Atención! Recientemente, el Gobierno de Estados Unidos han confrmado que está llevando a cabo una revisión del registro de Medicaid, el programa de salud pública enfocado a cientos de personas con bajos ingresos en el país.

Esta acción afectará de manera directa a todos los que no hayan actualizado su información personal antes de diciembre, lo que podría resultar en la pérdida de su cobertura y de los pagos correspondientes a este beneficio. A continuación, más detalles.

EE. UU.: Trump elimina programa Medicaid que favorecía a estas personas por preocupante motivo

El proceso de verificación anual de elegibilidad se ha convertido en un requisito indispensable y que exige a los estados a confirmar que cada beneficiario de Medicaid sigue cumpliendo con los criterios establecidos. La falta de respuesta o la no actualización de datos puede resultar en la baja automática del programa de salud.

Las autoridades federales y el Cronista, entre otros medios, han señalado que muchas de las suspensiones de beneficios no son consecuencia de un aumento en los ingresos de los beneficiarios, sino que se deben a trámites incompletos o a información de contacto desactualizada. Todo ello, puede llevar a muchas personas a quedarse sin acceso a la atención médica esencial en EE. UU.

Según la normativa actual, Medicaid está obligado a evaluar la situación de cada beneficiario al menos una vez al año. Para ello, los estados se basan en la información registrada en el sistema, lo cual incluye datos como el domicilio, los ingresos y la composición del hogar, entre otros datos.

Es importante señalar que, si un beneficiario no responde a una notificación oficial o no presenta la documentación requerida dentro del plazo correspondiente, el estado puede cerrar de inmediato la cobertura, incluso si la persona aún cumple con los requisitos para recibir el beneficio.

Estos son los pasos para actualizar Medicaid

Para gestionar adecuadamente la renovación de Medicaid, debes tomar en cuenta los siguientes pasos: