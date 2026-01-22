- Hoy:
MALAS NOTICIAS en EE. UU.: Trump ELIMINA programa de salud Medicaid que favorecía a estas personas por preocupante motivo
El programa médico Medicaid se encuentra ante importantes recortes debido a las nuevas políticas implementadas por el gobierno de Trump. ¿A quiénes afecta?
¡Atención! Recientemente, el Gobierno de Estados Unidos han confrmado que está llevando a cabo una revisión del registro de Medicaid, el programa de salud pública enfocado a cientos de personas con bajos ingresos en el país.
Esta acción afectará de manera directa a todos los que no hayan actualizado su información personal antes de diciembre, lo que podría resultar en la pérdida de su cobertura y de los pagos correspondientes a este beneficio. A continuación, más detalles.
EE. UU.: Trump elimina programa Medicaid que favorecía a estas personas por preocupante motivo
El proceso de verificación anual de elegibilidad se ha convertido en un requisito indispensable y que exige a los estados a confirmar que cada beneficiario de Medicaid sigue cumpliendo con los criterios establecidos. La falta de respuesta o la no actualización de datos puede resultar en la baja automática del programa de salud.
EE. UU.: Trump elimina programa Medicaid que favorecía a estas personas por preocupante motivo.
Las autoridades federales y el Cronista, entre otros medios, han señalado que muchas de las suspensiones de beneficios no son consecuencia de un aumento en los ingresos de los beneficiarios, sino que se deben a trámites incompletos o a información de contacto desactualizada. Todo ello, puede llevar a muchas personas a quedarse sin acceso a la atención médica esencial en EE. UU.
Según la normativa actual, Medicaid está obligado a evaluar la situación de cada beneficiario al menos una vez al año. Para ello, los estados se basan en la información registrada en el sistema, lo cual incluye datos como el domicilio, los ingresos y la composición del hogar, entre otros datos.
Es importante señalar que, si un beneficiario no responde a una notificación oficial o no presenta la documentación requerida dentro del plazo correspondiente, el estado puede cerrar de inmediato la cobertura, incluso si la persona aún cumple con los requisitos para recibir el beneficio.
Estos son los pasos para actualizar Medicaid
Para gestionar adecuadamente la renovación de Medicaid, debes tomar en cuenta los siguientes pasos:
- Verificar que la dirección postal, el número de teléfono y el correo electrónico estén actualizados en la oficina estatal correspondiente.
- Revisar con regularidad el correo y los mensajes oficiales, ya que en estos se envían las notificaciones sobre la renovación y los formularios necesarios.
- Se debe completar y enviar la documentación requerida, que puede incluir comprobantes de ingresos, identidad o residencia, dentro del plazo establecido.
- En el caso de que haya dudas o complicaciones, se debe comunicar directamente con la agencia estatal de Medicaid, la cual puede ofrecer la asistencia necesaria para concluir el proceso.
