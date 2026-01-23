EXCELENTE NOTICIA para herederos en EE. UU.: NUEVA MEDIDA prohíbe el impuesto estatal y protege el patrimonio familiar
Un estado clave de EE. UU. aprobó una enmienda que beneficia a herederos en el país, asegurando que las familias conserven su patrimonio.
Una decisión histórica tomada en Estados Unidos beneficia directamente a miles de familias que planifican su patrimonio. A través de una nueva medida, un estado clave aprobó la prohibición del impuesto estatal a la herencia, una acción que busca proteger a los herederos y evitar futuros gravámenes sobre bienes familiares.
El objetivo es brindar seguridad jurídica y previsibilidad, permitiendo que quienes reciben una herencia puedan conservarla íntegramente, sin pagar impuestos estatales por la transferencia de bienes tras una muerte. La medida ya genera impacto en la planificación sucesoria y patrimonial.
Dónde rige la prohibición del impuesto estatal a la herencia
La prohibición del impuesto estatal a la herencia rige en Texas, donde los votantes aprobaron una enmienda constitucional que impide a futuras legislaturas crear impuestos sobre herencias, legados o patrimonios. El texto establece que no podrá aplicarse ningún "death tax" sobre la transferencia de bienes tras el fallecimiento de una persona.
Nueva medida prohíbe el impuesto para herederos en un estado clave de EE. UU.
Aunque Texas no aplica actualmente este tipo de tributo, la medida fija un límite permanente al poder impositivo estatal, aportando estabilidad a familias, herederos y asesores legales que trabajan en la planificación patrimonial.
Quiénes se benefician y qué impuestos ya no se pagarán
Con esta nueva disposición, los herederos en Texas no deberán pagar impuestos estatales por recibir bienes a través de sucesiones, testamentos o fideicomisos. La norma alcanza a propiedades inmobiliarias, activos financieros y otros bienes transferidos por causa de muerte.
En concreto, la medida establece que:
- No podrá crearse un impuesto estatal a la herencia en el futuro
- No se grava la transferencia de bienes por fallecimiento
- Aplica a familias, herederos, sucesiones y trusts
- No modifica los impuestos federales vigentes
Esta prohibición no introduce cambios a nivel federal, pero consolida a Texas como uno de los estados con mayor previsibilidad para la protección del patrimonio familiar en Estados Unidos.
