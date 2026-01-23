MUCHO CUIDADO con violenta tormenta invernal que afecta a 40 estados y cancelado más de 1,300 vuelos

Los pronósticos no son nada halagüeños para más de 40 estados en los Estados Unidos que se verían seriamente afectado por una extensa como intensa tormenta invernal cuyos primeros estragos ya se sienten con la cancelación de más de 1,300 vuelos, mientras que las autoridades pertinentes esperan que estos casos se multipliquen por miles en la próxima semana, por lo que no es el mejor momento para viajar dentro o fuera de territorio estadounidense.

Tormenta invernal cancela miles de vuelos en Estados Unidos

Por ejemplo, American Airlines anunció el jueves 22 de enero de 2026 que el 16 por ciento de su programación de vuelos de sábado ha sido cancelada, en tanto que Delta Airline hizo lo mismo en cinco estados antes que la tormenta comenzara. Todo ello en un contexto donde la mayoría de aerolíneas en EE. UU. emitieron exenciones de viaje para vuelos de este fin de semana.

Del mismo modo, Delta canceló vuelos al norte de Texas, Oklahoma, Arkansas, Luisiana y Tennessee. Ese mismo camino fue seguido por American, United, Southwest, JetBlue y Spirit, que emitieron exenciones de viaje expansivas para docenas de aeropuertos en todo el país desde este viernes 23 de enero de 2026: "Cambiar los vuelos de manera proactiva antes de que se produzca cancelaciones le ahorrará frustraciones", dijo a FOX Weather Dayvee Sutton, experto nacional en viajes.

Por su parte, los departamentos de transporte estatales se preparan para días de nieve alta y hielo peligroso que, todo parece indicar, cubrirá la gran mayoría de carreteras del país, incluidos los centros viajeros por excelencia en los Estados Unidos, como Nashville, St. Louis, Nueva York, Washington D.C., Charlotte, Atlanta y Dallas.

Carreteras y trenes de Estados Unidos bloqueados por nieve alta y hielo mortal

El New York Post asegura que más de 15 estados forman un corredor desde Nuevo México, las Carolinas y las costas del Atlántico medio, que son potenciales objetivos de la acumulación de hielo capaz de causar más de un corte de energía; en tanto que los estados en los valles del Mississippi y Ohio experimentarán fuertes nevadas, mientras que el Atlántico medio como el noreste del corredor de la interestatal 95 se alistan para la que muchos consideran será la mayor tormenta de nieve en 9 años.

En ese sentido, se esperan nevadas intensas en las llanuras del sur entre las carreteras interestatales 70 y 40, pero una preocupante formación de hielo en las carreteras interestatales 40, 20. Condiciones similares se avizoran en las principales arterias norte-sur de estas regiones, incluyendo las carreteras 35, 81, 75 y 65, por lo que la conducción será casi imposible el fin de semana.

En Dallas han colocado sal en las carreteras antes de las lluvias heladas y nieve para el viernes por la tarde. El Departamento de Transporte de Luisiana tiene equipos preparados para recibir el clima invernal en Nueva Orleans.

Carolina del Norte y Carolina del Sur han declarado el estado de emergencia, pidiendo a los residentes que permanezcan en sus casas durante el fin de semana. El Departamento de Gestión de Emergencias de la ciudad de Nueva York instó a la población a prepararse para el temporal, ya que se prevé que el área interestatal de esta podría presentar más de 30 centímetros de nieve desde 2021 (43 centímetros en dicha ocasión).

Los sistemas de trenes también se verán afectados, por ello New Jersey Transit, Metro-North Railroad y Long Island Rail Road, comunicaron a sus usuarios que darán constantes actualizaciones sobre las salidas trenes o cualquier retraso que se surja. Por su parte, Amtrak informó sobre cambios de servicio en todo el país: "Estamos monitoreando de cerca la trayectoria de la próxima tormenta invernal. Dependiendo de la trayectoria de la tormenta, podrían ser necesarios ajustes en el servicio", dicen en su comunicado.