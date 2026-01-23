ALERTA para escuelas de Nueva York: esto es lo que pasará con las clases tras la TORMENTA INVERNAL
La ciudad de Nueva York define si habrá clases presenciales o remotas tras la llegada de la tormenta invernal, afectando a estudiantes y familias.
La ciudad de Nueva York se prepara para una potente tormenta invernal que podría afectar millones de estudiantes. Padres, docentes y alumnos están atentos a cada actualización para conocer si habrá clases presenciales o se implementará la modalidad remota. La decisión de la ciudad influirá directamente en la organización familiar y en la logística escolar.
En barrios como el Bronx, Brooklyn o Queens, la expectativa es máxima. Las familias ya planifican cómo manejar el cuidado de los niños, mientras el Departamento de Educación de Nueva York (NYC DOE) monitorea las condiciones climáticas para garantizar una respuesta segura y coordinada.
Qué dice el calendario escolar y la ciudad sobre las clases
Según el calendario oficial del NYC DOE, algunos estudiantes ya tienen programado un Professional Development Day, lo que significa que no asistirán a clases presenciales. Sin embargo, otros grados mantienen asistencia regular, por lo que cualquier decisión de cierre o cambio a clases remotas podría aplicarse solo a ciertos niveles escolares o a toda la ciudad.
Nueva York aclara qué pasará con las escuelas debido a la llegada de la tormenta invernal.
El alcalde Zohran Mamdani ha sido cauteloso al dar información. Durante la última conferencia de prensa, explicó que la decisión final se anunciará cuando el pronóstico sea más preciso. La prioridad de la ciudad es garantizar la seguridad de estudiantes y familias, evitando sorpresas y asegurando que la comunicación sea directa y clara.
Preparativos y alternativas ante la tormenta invernal
El Departamento de Educación y las autoridades locales han revisado la infraestructura escolar y los sistemas tecnológicos para facilitar el aprendizaje remoto en caso de ser necesario. Se prevé que los estudiantes cuenten con acceso a plataformas virtuales, tablets y conexión a internet confiable para que las clases continúen sin interrupciones significativas.
Aunque no se espera un snow day tradicional, la ciudad se prepara para escenarios mixtos, donde algunos estudiantes asistan presencialmente mientras otros reciben instrucción virtual. La clave será mantener la coordinación entre escuelas, docentes y familias, asegurando que la tormenta invernal no afecte la continuidad académica.
