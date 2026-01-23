MUCHA ATENCIÓN, trabajadores en EE. UU.: FEMA aclara el futuro de los empleos ante la llegada de una potente TORMENTA INVERNAL

Debido a la inminente llegada de una tormenta invernal extrema en EE. UU., la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) ha suspendido abruptamente los despidos en curso de cientos de trabajadores de desastres.

A través de un correo electrónico enviado este jueves 22 de enero, FEMA indicó que dejará de despedir al personal cuyos contratos vencen en los próximos días, una práctica que había estado vigente desde inicios del 2026.

FEMA suspende despidos de trabajadores tras emergencia de tormenta invernal

Dos fuentes cercanas a la agencia aseguraron que la decisión se tomó debido a la tormenta invernal que mantiene en alerta a todo el país, a pesar de que funcionarios de Seguridad Nacional han estado lidiando con el destino de los trabajadores durante semanas. Asimismo, no se abe hasta cuándo durará la pausa de estos despidos.

FEMA aclara el futuro de los empleos ante la llegada de una tormenta invernal.

El jueves por la noche, en respuesta a una solicitud de comentarios, el DHS destacó que la dotación de personal de desastres de la agencia está compuesta por "puestos con mandato limitado diseñados para fluctuar según la actividad del desastre, la necesidad operativa y los fondos disponibles".

FEMA se prepara para la tormenta invernal

Cabe destacar que esta pausa se produce después de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, visitara la sede de la agencia para una reunión informativa sobre la llegada de la tormenta invernal, la cual, según los meteorólogos, podría devastar comunidades y exigir una respuesta federal significativa.

En documentos internos, los líderes de la agencia detallaron sus preparativos para la tormenta invernal, indicando que están presentes y listos para apoyar a los estados afectados a lo largo de la trayectoria de esta emergencia, con el fin de garantizar una respuesta rápida y coordinada.