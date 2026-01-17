ICE aterroriza Brooklyn arrestando a líder de iglesia cristiana en Nueva York: DHS asegura que ingresó ilegalmente en 2000

Las iglesias cristianas tampoco se han salvado del largo brazo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos, dado que el caso más reciente tiene que ver con un líder de la iglesia de Brooklyn quien fue detenido por agentes de la agencia migratoria, pese a que quienes lo conocen testifican que no tiene antecedentes penales, pero el DHS desmiente esto asegurando que ingresó ilegalmente a la tierra del tío Sam.

ICE arresta a líder cristiano de Brooklyn y lo acusan de estar como ilegal en EE. UU.

Los máximos representantes de esta iglesia cristiana aseguran que en 17 años, Sebastián Ordóñez, no solo es una figura prominente en su comunidad, tampoco cuenta con antecedentes penales; por ello, su arresto en la madrugada del jueves 15 de enero de 2026 cuando salía de su casa en Bensonhurst causó mucha conmoción entre vecinos y feligreses.

Sin embargo, Ordóñez no fue el único detenido, ya que a él se suman una docena de detenidos en medio de una operación matutina cuyo objetivo principal fue el edifico de departamentos ubicado en Bay Ridge Parkway. Ante esto, el obispo Erick Salgado, quien hace más de una década quiso intentar llegar a la alcaldía de Nueva York dijo a la prensa: "Vivía aquí. Solo iba a trabajar. Y lo esperaban afuera con un café, recogiendo a todos los que salían del edificio".

Además, acotó: "No es cierto que ICE venga por personas que tienen antecedentes penales. Van por todos (...) Van a la estación de tren de New Utrecht y la avenida 18, esperan a las 6 de la mañana y siguen un perfil".

Asimismo, también habló la concejal Susan Zhuang, representante del distrito donde la redada ocurrió, quien aseguró que su oficina trabaja para averiguar el por qué del arresto del diácono Sebastián Ordóñez: "La mano (de la policía) debería estar sobre los criminales, pero en este momento, la historia que escuchamos es la de nuestros vecinos. Esa gente quiere cumplir la ley. Ahora nadie sabe qué es la ley".

DHS dice que Sebastián Ordóñez falsificó su identidad en EE. UU.: usó nombre falso y aseguró ser mexicano

CBS reporta que la actividad de ICE se ha intensificado exponencialmente en lugares como Bensonhurst, donde la comunidad inmigrante es numerosa, principalmente, en las últimas dos semanas.

En cuanto a la versión del Gobierno, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, dijo en una declaración en CBS Nueva York que Sebastián Ordóñez no solo es un extranjero ilegal procedente desde Guatemala sino que, además, según la funcionaria, habría admitido estar ilegalmente en EE. UU.

Asimismo, detalló que la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (CBP) conoció de su existencia en 2000 usando un nombre falso: Juan Rivera-Barraz, así como asegura ser mexicano. Ante esto, la CBP lo procesó y deportó a México. Sin embargo, luego cometió el delito grave de volver a ingresar al país estadounidense en calidad de ilegal, aunque en una fecha que las autoridades desconocen.