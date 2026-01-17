Tras ataque de EE. UU., estos países latinos han endurecido el ingreso de estos extranjeros.

¡Mucha atención! La migración venezolana se ha convertido uno de los fenómenos más llamativos de movilidad humana en la historia contemporánea de América Latina. Millones de familias decidieron dejar Venezuela, motivados por la crisis económica, la inestabilidad política y el deterioro de los servicios básicos.

Frente a ello, y tras el ataque de EE. UU contra Maduro, diversos países decidieron cambiar su enfoque hacia la migración, abandonando la política de fronteras abiertas. Ahora, han implementado un modelo más restrictivo que incluye la exigencia de visas y un incremento en los controles migratorios dirigidos a los ciudadanos venezolanos. ¿Qué naciones marcaron distancia?

El endurecimiento de las políticas migratorias en América Latina y el Caribe mostró una tendencia regional hacia una regulación más estricta del ingreso, aunque no de manera uniforme ni simultánea. Cabe precisar que este cambio ha generado un impacto en la movilidad y en las rutas migratorias tradicionales, perjudicando a miles de ciudadanos venezolanos en búsqueda de nuevas oportunidades.

'wtae.com' y otros medios internacionales informaron que más de veinte países han comenzado a exigir visados a los venezolanos, rompiendo así con una larga tradición de libre tránsito en la región. Entre las naciones que han implementado estas medidas se encuentran los siguientes países:

Perú

Chile

México

Panamá

El Salvador

Guatemala

Honduras

Costa Rica

República Dominicana

Nicaragua

Cabe precisar que estas decisiones han sido motivadas por el aumento constante del flujo migratorio, lo cual ha generado gran presión sobre los sistemas de salud, educación, empleo y vivienda en los países receptores.

La exigencia de visados conlleva procesos más prolongados y costos adicionales, además de requerir documentos que resultan difíciles de obtener. Asimismo, entre los requisitos actuales figuran:

Un pasaporte vigente

Solvencia económica

Cartas de invitación

Antecedentes penales

¿Cuál es el impacto en los venezolanos?

Vale precisar que el endurecimiento de las políticas migratorias hacia los venezolanos ha provocado repercusiones en Latinoamérica. Ante el cierre de rutas habituales, numerosos migrantes se ven obligados a optar por caminos más extensos y arriesgados.

Esta realidad eleva la probabilidad de que se produzcan casos de trata de personas, tráfico ilegal y migración irregular, poniendo en riesgo la seguridad de los venezolanos que buscan una mejor calidad de vida fuera de su país.