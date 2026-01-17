0
ADVERTENCIA AÉREA de EE. UU.: la FAA enciende las alarmas por "actividad militar" en América Latina

La FAA alerta a aerolíneas por posibles interferencias de GPS y creciente actividad militar en México, Centroamérica y el norte de Sudamérica.

Gabriela Zevallos
La FAA alerta a aerolíneas por actividad militar y riesgos de GPS en América Latina.
La FAA alerta a aerolíneas por actividad militar y riesgos de GPS en América Latina. | Composición: Líbero/Gabriela Zevallos
La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitió este viernes una advertencia aérea para las aerolíneas comerciales que operan sobre México, Centroamérica y el norte de Sudamérica. La alerta busca prevenir riesgos por la creciente actividad militar en la región y posibles interferencias en los sistemas de navegación aérea.

La medida, vigente por 60 días, cubre rutas internacionales críticas, incluyendo el Golfo de México, el Caribe y corredores hacia el Pacífico, donde la presencia de aeronaves militares y drones de vigilancia ha aumentado de manera significativa. La FAA enfatiza que las tripulaciones deben extremar precauciones durante este período.

Riesgos de navegación y alertas de la FAA

La FAA destacó que el principal riesgo se encuentra en interferencias electrónicas, específicamente jamming (bloqueo) y spoofing (falsificación) de señales de GPS, que podrían afectar la navegación segura de los vuelos comerciales. Esto aumenta la posibilidad de errores de posicionamiento y encuentros accidentales con aeronaves militares.

FAA

La FAA alerta a aerolíneas por actividad militar y riesgos de GPS en América Latina

Las zonas de mayor preocupación incluyen los corredores aéreos de América Central, áreas limítrofes entre Colombia y Venezuela, y rutas sobre México que conectan el Golfo con el Pacífico. Las Notam emitidas por la FAA instan a las aerolíneas a ajustar sus itinerarios y mantener protocolos de seguridad reforzados.

Impacto geopolítico y efectos en vuelos comerciales

El aviso se produce en un contexto de tensiones geopolíticas crecientes, tras recientes operaciones militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico, que han elevado la presencia de drones de vigilancia y aeronaves de combate. Esto ha generado congestión en corredores aéreos normalmente usados solo por vuelos civiles.

Aunque la FAA asegura que las alertas son preventivas, las aerolíneas ya están rediseñando rutas para evitar zonas de riesgo. Esto podría derivar en vuelos más largos, mayor consumo de combustible y ajustes operativos temporales, sin que se esperen cancelaciones masivas de manera inmediata.

