¡EN PELIGRO! Abogado de inmigración en EE. UU. asegura que venezolanos bajo TPS enfrentan riesgos graves si regresan a su país

La reciente intervención militar ordenada por el presidente Donald Trump contra el régimen de Nicolás Maduro ha generado incertidumbre y preocupación entre miles de venezolanos que viven en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS).

Mientras el Gobierno sostiene que Venezuela ofrece condiciones para el retorno, las propias acciones militares y los discursos oficiales parecen enviar un mensaje contradictorio, dejando a los migrantes en un escenario legal y humanitario complejo.

Contradicciones en el discurso oficial

Durante una entrevista con la cadena CBS, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que Venezuela sería ahora un país más libre y que sus ciudadanos podrían regresar sin mayores riesgos.

Venezolanos bajo TPS enfrentan riesgos graves si regresan a su país.

Sin embargo, abogados de inmigración como Omar Ortiz Vélez han cuestionado este razonamiento. Según Ortiz Vélez, es difícil considerar que Venezuela sea un destino seguro cuando, por un lado, se cancela el TPS y se rechazan solicitudes de asilo bajo el argumento de que los migrantes pueden volver, y por otro, se llevan a cabo operaciones militares de alto riesgo contra el régimen.

Riesgos reales para los beneficiarios del TPS

Ortiz Vélez subraya que la reciente operación para arrestar a Nicolás Maduro complica aún más la situación. Afirma que si se consideró necesaria una intervención militar, no es lógico afirmar que las condiciones están dadas para que los migrantes regresen de inmediato.

Además, recuerda que los informes internacionales utilizados como evidencia en procesos migratorios siguen señalando graves riesgos para quienes huyeron de Venezuela, incluyendo persecución política y amenazas directas contra quienes puedan ser identificados como opositores al régimen.

Decreto de conmoción exterior y peligro de persecución

La contradicción se hace más evidente tras el decreto de conmoción exterior emitido por Venezuela luego de la captura de Maduro y su esposa. Este documento ordena la búsqueda y captura de personas vinculadas al ataque armado de EE. UU., lo que aumenta el riesgo para los migrantes que podrían ser señalados o perseguidos por haber salido del país o por sus opiniones políticas.

Para Ortiz Vélez, estas medidas demuestran que la afirmación oficial de que Venezuela es "segura" para retornar no coincide con la realidad, y que los migrantes bajo TPS deben considerar los riesgos antes de tomar cualquier decisión.