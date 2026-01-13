¡Apoya las protestas! Donald Trump insta a los iraníes a seguir manifestándose contra el régimen: "La ayuda está en camino"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un mensaje de respaldo a los manifestantes en Irán que desde finales de diciembre protestan contra el régimen teocrático del país, alentándolos a continuar las protestas y a desafiar las instituciones estatales mientras prometió que "la ayuda está en camino".

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump escribió: "Patriotas iraníes, ¡sigan protestando! ¡Tomen el control de sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un alto precio", y agregó que ha cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cese el asesinato de manifestantes, subrayando que el apoyo de Estados Unidos está en camino sin detallar cómo se materializará.

Muertes y contexto de las protestas

Las protestas en Irán comenzaron el 28 de diciembre de 2025, inicialmente por motivos económicos, pero rápidamente se convirtieron en un movimiento más amplio contra las autoridades del país. Según datos de grupos de derechos humanos y funcionarios iraníes, más de 2.000 personas han muerto en la violenta represión, cifra que representa uno de los episodios más sangrientos en décadas.

Donald Trump insta a los iraníes a seguir manifestándose contra el régimen.

La represión ha incluido arrestos masivos, uso de fuerza letal y restricciones a la comunicación, lo que ha provocado críticas de organizaciones internacionales y llamados urgentes a la protección de los derechos humanos dentro del país.

Trump congela el diálogo y sube la presión

Además de su mensaje de apoyo, Trump anunció que ha suspendido todos los encuentros con funcionarios iraníes hasta que las fuerzas de seguridad de Irán detengan lo que calificó de "asesinatos sin sentido" de manifestantes. Este anuncio marca un endurecimiento significativo de la política estadounidense hacia Teherán en medio de la crisis.

La administración también ha explorado medidas económicas y diplomáticas de presión, incluyendo la posible imposición de aranceles y sanciones adicionales contra cualquier país que continúe comerciando con Irán, en un intento por aislar al régimen.