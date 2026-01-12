- Hoy:
ALERTA MUNDIAL: Donald Trump lanza una AMENAZA EXTREMA contra un país: "por las buenas… o por las malas"
El presidente de Estados Unidos reaviva tensiones globales al afirmar que su país controlará Groenlandia ya sea por negociación o por medios más duros.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció una vez más declaraciones controvertidas sobre el controvertido objetivo de su administración: la adquisición de Groenlandia, una región semiautónoma bajo soberanía de Dinamarca. Trump afirmó que Washington no renunciará a hacerse con el control de la isla estratégica “de una forma u otra”, advirtiendo que está dispuesto a lograrlo incluso si las negociaciones fracasan.
PUEDES VER: ALERTA escalofriante en EE.UU.: detienen a un profanador de tumbas que robó más de 100 cráneos en un cementerio de Pensilvania
"Por las buenas… o por las malas": un mensaje sin ambigüedad
Durante sus comentarios a bordo del Air Force One y en reuniones con líderes empresariales, Trump sostuvo que Estados Unidos debe actuar para garantizar que Rusia o China no ocupen Groenlandia, aunque ninguna de esas potencias ha reclamado oficialmente la isla. “Si no tomamos Groenlandia, Rusia o China lo harán, y no voy a permitir que eso pase”, afirmó, insistiendo en que su país debe intervenir “les guste o no”.
Donald Trump advierte que EE.UU. tomará Groenlandia “por las buenas o por las malas”
El mandatario subrayó que le gustaría alcanzar un acuerdo pacífico, pero defendió su postura de que Washington debe estar listo para emplear medios más duros si es necesario.
Autoridades de Dinamarca y Groenlandia responden con firmeza
Las reacciones no se hicieron esperar. La primera ministra danesa calificó las amenazas de inaceptables y pidió respeto por la soberanía de su país, recordando que Groenlandia no está en venta. Líderes groenlandeses también emitieron un comunicado conjunto, afirmando que no desean ser estadounidenses ni daneses, sino que su futuro debe ser decidido por ellos mismos.
Repercusiones en la OTAN y la geopolítica global
La intensificación de las declaraciones del presidente estadounidense ha generado inquietud entre aliados europeos. Funcionarios de la Unión Europea han advertido que cualquier intento forzado de tomar la isla podría socavar la unidad de la OTAN y tensar relaciones transatlánticas.
En paralelo, Groenlandia, rica en minerales y ubicada estratégicamente en el Ártico, ha incrementado su peso en la agenda de seguridad global, despertando interés en múltiples capitales ante el aumento de la actividad militar en la región.
¿Qué viene ahora?
Con Dinamarca y Groenlandia rechazando categóricamente la idea de un traspaso territorial, y con la comunidad internacional observando con atención, el futuro de la isla se ha transformado en un punto crítico de la diplomacia global. Las próximas conversaciones entre autoridades estadounidenses, danesas y groenlandesas serán claves para definir si la disputa se resuelve por vías diplomáticas o eleva aún más las tensiones internacionales.
