La DURA MEDIDA que prohíbe la renovación de pasaporte de EE. UU. si no cumpliste con este REQUISITO INDISPENSABLE
Si tu pasaporte estadounidense ya tiene sus años encima, es posible que ya no puedas renovarlo de forma automática, por lo que tendrás que iniciar el proceso desde cero.
Presta mucha atención a esta nota, porque si tiene pasaporte de Estados Unidos y aún no lo has actualizado, entonces puede que ya puedas renovarlo de forma automática, principalmente, si has dejado pasar mucho tiempo desde su fecha de emisión, sin importar que lo conserves en buen estado, así como perdido o robado.
¿Por qué no puedo renovar mi pasaporte en Estados Unidos?
Todo esto proviene del Departamento de Estado de los Estados Unidos (DOS), la cual afectaría en particular manera a todos los adultos que mantengan en su poder pasaportes antiguos o aquellos que fueron emitidos cuando el usuario aún era menor de edad.
¿Qué sucede en esos casos? Que tu pasaporte no se renovará automáticamente sino que tendrás que iniciar el proceso de solicitud desde el primer paso, eso quiere decir que tendrás que asistir de forma presencial, así como otra serie de requisitos, tal y como si lo tramitaras por primera vez.
Ante esta nueva situación, debes considerar lo siguiente si es que cuentas con un pasaporte estadounidense con sus añitos a cuestas: si tienes este documento, sin renovar, desde hace más de 15 años, entonces, tendrás que solicitar un nuevo desde cero.
Este mismo criterio aplica para todo documento otorgado antes de los 16 años o con lo que cuentan con una validez que se ve limitada por motivos netamente administrativos. Ojo, que tampoco son permitidos a renovación aquellos pasaportes de EE. UU. dañados, perdidos y/o robados, tampoco para los que son reincidentes en pérdidas o deterioros (sin importar que el propietario tenga en su poder la copia del documento).
Si tienes deudas fiscales graves o por manutención, la solicitud podría demorarse más de lo debido o bloquearse.
Casos en los que no se puede renovar el pasaporte en Estados Unidos
En resumen, estos son los casos bajo los cuales la renovación del pasaporte estadounidense no es factible:
- Por pérdida, daño o robo.
- Haber sido emitido hace más de 15 años.
- Que tenga validez limitada a consecuencia de sanciones o antecedentes administrativos.
- Por un documento conseguido antes de los 16 años.
¿Qué hacer si ya no puedo renovar mi pasaporte en EE. UU.? Guía sencilla
Ahora bien, si te preguntas qué es lo que debes hacer si te encuentras en cualquiera de estos escenarios, entonces lo primero es rellenar el Formulario DS-11 y llevarlo a una oficina habilitada, tales como correos, bibliotecas o cualquier organismo local.
Hecho esto, toca una evaluación de ciudadanía la cual es presencial, presentar una identificación que contenga foto, pero también debes adjuntar copias, así como una foto reglamentaria. Claro, todo ello haciendo el pago correspondiente que se exija.
Ahora bien, de acuerdo al Servicio de Impuestos Internos, si existen deudas durante en proceso, como la deuda fiscal grave o las de manutención y que las mismas superen el monto de los US$2,500 dólares, entonces tu solicitud podría tomar más tiempo del debido e, incluso, bloquearse. Hay casos en los que, inclusive, será necesario presentar el número de registro migratorio que emite el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
Costos y tiempos para el trámite de pasaporte en EE. UU. para adultos
En cuanto a los costos y plazos para tramitar el pasaporte estadounidense, si cumples con todo lo necesario esto es lo que invertirías y el tiempo que te tomará:
- Libro de pasaportes para adultos: US$130.00 dólares.
- Tasa de aceptación: US$35.00 dólares.
- Servicio acelerado (es opcional): US$60.00 dólares.
- Tiempos de espera: dura entre 4 a 6 semanas, por lo general; si es acelerado el proceso se acorta entre 2 y 3 semanas.
