MOLESTIA en Canton con maestra de colegio por robar 98 artículos en Walmart de Georgia: enfrenta cargos de hurto y allanamiento ilegal

Courtney Janell Shaw es una maestra con mucha trayectoria y respeto en su comunidad de Canton, Georgia, Estados Unidos, pero recientemente ocurrieron hechos que han manchado su buen nombre al ser sospechosa de haber realizado una serie de robos en Walmart, lo cual alertó a las autoridades policiales de la localidad y hoy espera juicio en medio de la conmoción de quienes la conocen.

Maestra de escuela de Canton arrestada por robar 98 artículos en Walmart local

Janell, quien se desempeña en la actualidad como subdirectora de la escuela primaria Free Home, es la protagoniza del hurto de 98 artículos en el Walmart ubicado en 1550 Riverstone Pkwy, cuyo monto es un total de casi US$ 1,000 dólares.

La mujer de 47 años fue identificada por la Oficina del Sheriff de Cherokee como sospechosa principal de los hurtos que tuvieron lugar entre el 7 de noviembre y el 31 de diciembre de 2025. La versión de la policía es que la maestra habría utilizado el método de "apilamiento" para realizar el robo.

Pero, ¿En qué consiste este método? En apliar una serie de productos en las cajas de autopago, uno encima del otros y escaneando solo unos antes de la salir de la tienda. Un modus operandi muy utilizado en miles de casos dentro de esta tienda minorista.

La maestra fungía como subdirectora en una conocida escuela de Canton, Georgia. (Foto: FOX5 Atlanta)

La policía afirmó que el monto real de lo robado asciende a los US$943,97 dólares; por ello, el pasado 12 de enero de 2026, un empleado del establecimiento proporcionó imágenes de vigilancia a las autoridades. Con ello y con las licencias de conducir relacionaron a Shaw con los delitos.

Dos días, después, el 14 de enero, los oficiales dieron con el paradero de dos autos en la casa de la maestra: una Ford F-150 de 2018 y una Jeep Grand Cherokee de 2020, ambas coincidieron con lo mostrado en los registros de vigilancia del Walmart de Canton.

¿Qué hizo la escuela tras conocerse el caso de Courtney Janell Shaw?

Ante esto, la educador que se incorporó a la escuela Free Home en 2024 en calidad de subdirectora a tiempo completo se encuentra actualmente en estado de licencia administrativa, como informó el Distrito Escolar del Condado de Cherokee:

"Inmediatamente después de reportarse estas acusaciones, el empleado fue puesto en licencia administrativa a la espera del resultado de las investigaciones internas y policiales (...) Mantener la seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra máxima prioridad y no toleraremos ninguna conducta inapropiada".

De momento, Courtney Janell Shaw, con más de 24 años dedicada a la docencia (antes subdirectora en la Escuela Primaria Bascomb y la Academia de Bellas Artes Oak Grove), está a la espera que le den fecha para comparecer ante el tribunal y enfrentar los cargos que pesan sobre ella, que son por hurto y allanamiento ilegal.