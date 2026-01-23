¡TERROR en Walmart de Memphis! Reportan arresto con persecución a 4 delincuentes que robaron a cliente de tienda de Tennessee

Cuatro cobardes sujetos ingresaron a un Walmart de Memphis, Tennessee, Estados Unidos, con la clara intención de delinquir, pero lo que hicieron fue asaltar a un inofensivo cliente. Una vez reportado en el hecho, la policía local capturado a los facinerosos y hoy están en prisión a esperas del inicio de sus juicios.

Cuatro sujetos roban dinero a cliente en Walmart de Memphis, Tennessee

Todo sucedió el jueves 22 de enero de 2026, cuando oficiales del Departamento de Policía de Covington acudieron al Walmart ubicado en 201 Lanny Bridges Avenue. Al llegar a la escena del crimen fueron informados del robo y que los delincuentes abandonaron el lugar dentro de un Hyundai Sonata rojo.

Pero ¿Qué fue lo que pasó? Los oficiales de policía confirmaron tiempo después que la víctima estaba jugando a las apuestas con los cuatro sujetos cuando, de la nada, estos le quitan el dinero de la mano y se van del lugar.

La persona afectada intentó infructuosamente recuperar el efectivo, no pudo alcanzarlos luego que estos dejaron el Walmart de Covington. En total, perdió US$90 dólares, eso sí, ninguno de los involucrados resultó herido.

El robo se dio cuando los 4 sujetos jugaban a las apuestas con la víctima en Walmart. (Foto: Departamento de Policía de Covington)

Con la información dada, los agentes del orden localizaron con celeridad el vehículo de los delincuentes cuando estos se encontraban entre la autopista 51 y Holly Grove durante una parada de tráfico, tras lo cual detuvieron a Brandon McGhee (25), Quandarius Lewis (26), Cameron Ransfer (27) y Darius Brown, todos estos oriundos de Memphis, Tennessee.

McGhee, quien conducía, resultó tener una licencia de conducir suspendida en el estado de Tennessee. Tras el arresto, los cuatro hombres fueron llevados a la Cárcel del Condado de Tipton y acusado de robo, pero el conductor un cargo adicional por conducir con brevete que no está en regla.