¡TERROR en Walmart de Memphis! Reportan arresto con persecución a 4 delincuentes que robaron a cliente de tienda de Tennessee
Luego del testimonio de la víctima, la policía local dio rápido con el paradero del vehículo de los cuatro sujetos en medio de una parada de tránsito donde los arrestaron.
Cuatro cobardes sujetos ingresaron a un Walmart de Memphis, Tennessee, Estados Unidos, con la clara intención de delinquir, pero lo que hicieron fue asaltar a un inofensivo cliente. Una vez reportado en el hecho, la policía local capturado a los facinerosos y hoy están en prisión a esperas del inicio de sus juicios.
PUEDES VER: ¡TERROR en California! Federal dispara contra salvadoreño acusado ilegal y de tráfico de personas en Willowbrook
Cuatro sujetos roban dinero a cliente en Walmart de Memphis, Tennessee
Todo sucedió el jueves 22 de enero de 2026, cuando oficiales del Departamento de Policía de Covington acudieron al Walmart ubicado en 201 Lanny Bridges Avenue. Al llegar a la escena del crimen fueron informados del robo y que los delincuentes abandonaron el lugar dentro de un Hyundai Sonata rojo.
Pero ¿Qué fue lo que pasó? Los oficiales de policía confirmaron tiempo después que la víctima estaba jugando a las apuestas con los cuatro sujetos cuando, de la nada, estos le quitan el dinero de la mano y se van del lugar.
La persona afectada intentó infructuosamente recuperar el efectivo, no pudo alcanzarlos luego que estos dejaron el Walmart de Covington. En total, perdió US$90 dólares, eso sí, ninguno de los involucrados resultó herido.
El robo se dio cuando los 4 sujetos jugaban a las apuestas con la víctima en Walmart. (Foto: Departamento de Policía de Covington)
Con la información dada, los agentes del orden localizaron con celeridad el vehículo de los delincuentes cuando estos se encontraban entre la autopista 51 y Holly Grove durante una parada de tráfico, tras lo cual detuvieron a Brandon McGhee (25), Quandarius Lewis (26), Cameron Ransfer (27) y Darius Brown, todos estos oriundos de Memphis, Tennessee.
McGhee, quien conducía, resultó tener una licencia de conducir suspendida en el estado de Tennessee. Tras el arresto, los cuatro hombres fueron llevados a la Cárcel del Condado de Tipton y acusado de robo, pero el conductor un cargo adicional por conducir con brevete que no está en regla.
- 1
ALERTA en Walmart del condado de Bucks: reportan ARRESTO inmediato de mujer que ABANDONÓ a recién nacido dentro de auto
- 2
ALERTA ROJA para inmigrantes en Minnesota y Maine: tribunal federal permite que agentes tomen TÁCTICAS AGRESIVAS mientras operativos migratorios se expanden
- 3
¡IMPACTANTE momento grabado en video! Ladrón quiere robar auto policía, pero es asesinado tras persecución de 80 kilómetros
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90