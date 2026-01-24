OTRO ASESINATO en Minnesota: agentes de ICE EJECUTAN a un hombre luego de resistirse al arresto

Minneapolis vive un nuevo episodio de tensión tras la muerte de un hombre durante un operativo del ICE. Un video que circula en redes muestra cómo los agentes disparan contra el hombre en una acera mientras este se resistía al arresto. El hecho ha provocado una fuerte oleada de indignación y debate público sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades migratorias en la ciudad.

Este incidente se produce apenas semanas después de la muerte de Renée Good, otra persona que falleció en circunstancias similares durante un operativo del ICE, aumentando la preocupación sobre la seguridad y los protocolos de los agentes en Minnesota.

Agentes del ICE asesinan a un hombre en Minnesota por resistirse al arresto

Las imágenes muestran al hombre intentando escapar mientras varios agentes del ICE lo rodean. Segundos después, uno de ellos saca su arma y dispara en su contra, cayendo al suelo de manera inmediata.

El video fue grabado por testigos cercanos a la escena, quienes se vieron sorprendidos al escuchar los disparos y, posteriormente, ver al hombre desplomarse en el suelo mientras un agente del ICE continuaba disparando.

Crece el rechazo tras el segundo tiroteo del ICE en Minnesota

Organizaciones de derechos humanos y líderes comunitarios han expresado su rechazo a la violencia en este tipo de operativos migratorios, advirtiendo que estas acciones podrían repetirse y poner en riesgo tanto a personas con procesos migratorios abiertos como a ciudadanos comunes que se encuentren en la zona.

Este nuevo incidente ocurre apenas semanas después de que un agente del ICE disparara y asesinara a Renée Good, una madre de 37 años que también perdió la vida durante un operativo en Minneapolis, lo que generó protestas y un intenso debate nacional sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades migratorias.