0
EN DIRECTO
Real Madrid vs Benfica
EN VIVO
Barcelona vs Copenhague

ESCÁNDALO en Walmart: SUBDIRECTORA fue arrestada tras pasar por la caja de autoservicio por un insólito motivo

Una subdirectora con más de dos décadas de trayectoria profesional fue detenida por su presunta implicación en varios robos ocurridos en una tienda Walmart.

María Zapata
Subdirectora de una escuela en Georgia fue detenida por presunto robo de casi $1,000 en Walmart.
Subdirectora de una escuela en Georgia fue detenida por presunto robo de casi $1,000 en Walmart. | Composición: María Zapata | Líbero
COMPARTIR

Un impactante caso sacude Georgia luego de que una subdirectora escolar fuera arrestada por presuntamente robar en una tienda Walmart utilizando el sistema de cajas de autoservicio. El hecho ha generado indignación y sorpresa, especialmente debido al cargo público que ocupaba la acusada.

Evolución del ICE tras el regreso de Trump al poder.

PUEDES VER: ALERTA con la policía antiinmigración de Trump: así funciona el ICE y qué está haciendo con los inmigrantes en EE. UU.

De acuerdo con Daily Mail, Courtney Janell Shaw, de 47 años, habría sustraído casi 1.000 dólares en mercancía durante varias visitas a la tienda entre noviembre y diciembre, utilizando una técnica conocida como apilamiento para pagar menos artículos de los que realmente llevaba.

Subdirectora es arrestada por presunto robo en Walmart mediante 'apilamiento' en caja de autoservicio

La investigación señala que Shaw habría tomado 98 productos en un período de dos meses, escaneando solo uno mientras ocultaba los demás debajo. El caso salió a la luz cuando un empleado de Walmart entregó a la policía imágenes de vigilancia que mostraban el presunto fraude en las cajas de autoservicio, según informó Daily Mail.

Las autoridades lograron identificarla mediante registros oficiales y confirmaron que los vehículos captados saliendo de la tienda coincidían con los registrados a su nombre.

Walmart

Courtney Janell Shaw, de 47 años, fue arrestada el lunes por la Oficina del Sheriff de Cherokee.

Distrito escolar responde tras escándalo en Walmart

Tras conocerse el arresto, el Distrito Escolar del Condado de Cherokee puso a la subdirectora en licencia administrativa inmediata. "No se tolerará ningún comportamiento inapropiado y la seguridad de nuestros estudiantes es la prioridad", indicó el distrito en declaraciones citadas por Daily Mail.

Shaw, quien llevaba más de 20 años en el sistema educativo, fue acusada de hurto grave en tiendas y liberada el mismo día tras pagar una fianza. Hasta el momento, no se ha informado sobre la fecha de su comparecencia ante la justicia.

¿Qué Walmart cerca de mí está abierto?

La manera más confiable de localizar un Walmart abierto en Estados Unidos es consultando las herramientas oficiales de la empresa o aplicaciones de mapas, ya que los horarios pueden cambiar según la tienda.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

Lo más visto

  1. PELIGRO en Walmart de Misisipi: esta es la situación en la que se encontró a adulta mayor reportada como desaparecida

  2. Daylight Saving 2026 en California: ¿Llegará a su fin de forma permanente? No todos los relojes se ajustan automáticamente

  3. PELIGRO para inmigrantes en EE. UU.: ¿qué hacer si agentes del ICE llegan a tu lugar de trabajo? AQUÍ la respuesta

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano