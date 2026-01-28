ESCÁNDALO en Walmart: SUBDIRECTORA fue arrestada tras pasar por la caja de autoservicio por un insólito motivo

Un impactante caso sacude Georgia luego de que una subdirectora escolar fuera arrestada por presuntamente robar en una tienda Walmart utilizando el sistema de cajas de autoservicio. El hecho ha generado indignación y sorpresa, especialmente debido al cargo público que ocupaba la acusada.

De acuerdo con Daily Mail, Courtney Janell Shaw, de 47 años, habría sustraído casi 1.000 dólares en mercancía durante varias visitas a la tienda entre noviembre y diciembre, utilizando una técnica conocida como apilamiento para pagar menos artículos de los que realmente llevaba.

Subdirectora es arrestada por presunto robo en Walmart mediante 'apilamiento' en caja de autoservicio

La investigación señala que Shaw habría tomado 98 productos en un período de dos meses, escaneando solo uno mientras ocultaba los demás debajo. El caso salió a la luz cuando un empleado de Walmart entregó a la policía imágenes de vigilancia que mostraban el presunto fraude en las cajas de autoservicio, según informó Daily Mail.

Las autoridades lograron identificarla mediante registros oficiales y confirmaron que los vehículos captados saliendo de la tienda coincidían con los registrados a su nombre.

Courtney Janell Shaw, de 47 años, fue arrestada el lunes por la Oficina del Sheriff de Cherokee.

Distrito escolar responde tras escándalo en Walmart

Tras conocerse el arresto, el Distrito Escolar del Condado de Cherokee puso a la subdirectora en licencia administrativa inmediata. "No se tolerará ningún comportamiento inapropiado y la seguridad de nuestros estudiantes es la prioridad", indicó el distrito en declaraciones citadas por Daily Mail.

Shaw, quien llevaba más de 20 años en el sistema educativo, fue acusada de hurto grave en tiendas y liberada el mismo día tras pagar una fianza. Hasta el momento, no se ha informado sobre la fecha de su comparecencia ante la justicia.

