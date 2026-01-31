¡Mucho cuidado! Recientemente, el gobierno de Donald Trump ha decidido confirmar que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) cuenta con toda la facultad de poder llevar a cabo visitas domiciliarias a los contribuyentes que mantienen deudas fiscales sin resolver durante períodos prolongados. ¿A quiénes podría perjudicar esta medida? ¿Cómo evitar complicaciones con la entidad?

Trump enviará agentes a casa por casa de todos estos ciudadanos y extranjeros por esta razón

Según información de 'El Cronista' y las autoridades, esta drástica orden se ha implementado especialmente en situaciones donde han transcurrido meses o incluso años sin que el contribuyente responda a notificaciones formales, realice pagos o cumpla con acuerdos establecidos.

Cabe precisar que estas visitas domiciliarias no constituyen el primer paso del IRS, sino que representan una advertencia de que la deuda ha sido escalada a un nivel más crítico, lo que podría conllevar embargos, retenciones y otras sanciones.

Los agentes del IRS tienen toda la autoridad de poder acudir a los hogares de aquellos contribuyentes que no han resuelto sus deudas, que han ignorado avisos oficiales, incumplido planes de pago, han mostrado indicios de ocultamiento de ingresos o bienes, o que requieran una verificación directa de su situación financiera.

Esto puede hacer el IRS durante la vista en los hogares

Bajo este contexto y en el marco de una visita domiciliaria, un agente tiene la facultad de llevar a cabo diversas acciones: