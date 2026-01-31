0
EN DIRECTO
Barcelona vs Elche por LaLiga

ALERTA ROJA en EE. UU.: gobierno de Trump enviará agentes a casa por casa de todos estos ciudadanos y extranjeros por esta razón

El Servicio de Impuestos Internos realizará visitas domiciliarias si un contribuyente presenta deudas fiscales en Estados Unidos. ¿Cómo podrías perjudicarte?

Melanni Miranda
Trump enviará agentes a casa por casa de todos estos ciudadanos y extranjeros por esta razón.
Trump enviará agentes a casa por casa de todos estos ciudadanos y extranjeros por esta razón. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
COMPARTIR

¡Mucho cuidado! Recientemente, el gobierno de Donald Trump ha decidido confirmar que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) cuenta con toda la facultad de poder llevar a cabo visitas domiciliarias a los contribuyentes que mantienen deudas fiscales sin resolver durante períodos prolongados. ¿A quiénes podría perjudicar esta medida? ¿Cómo evitar complicaciones con la entidad?

Subdirectora de una escuela en Georgia fue detenida por presunto robo de casi $1,000 en Walmart.

PUEDES VER: ESCÁNDALO en Walmart: SUBDIRECTORA fue arrestada tras pasar por la caja de autoservicio por un insólito motivo

Trump enviará agentes a casa por casa de todos estos ciudadanos y extranjeros por esta razón

Según información de 'El Cronista' y las autoridades, esta drástica orden se ha implementado especialmente en situaciones donde han transcurrido meses o incluso años sin que el contribuyente responda a notificaciones formales, realice pagos o cumpla con acuerdos establecidos.

Trump.

Trump enviará agentes a casa por casa de todos estos ciudadanos y extranjeros por esta razón.

Cabe precisar que estas visitas domiciliarias no constituyen el primer paso del IRS, sino que representan una advertencia de que la deuda ha sido escalada a un nivel más crítico, lo que podría conllevar embargos, retenciones y otras sanciones.

Los agentes del IRS tienen toda la autoridad de poder acudir a los hogares de aquellos contribuyentes que no han resuelto sus deudas, que han ignorado avisos oficiales, incumplido planes de pago, han mostrado indicios de ocultamiento de ingresos o bienes, o que requieran una verificación directa de su situación financiera.

Esto puede hacer el IRS durante la vista en los hogares

Bajo este contexto y en el marco de una visita domiciliaria, un agente tiene la facultad de llevar a cabo diversas acciones:

  • Puede dar con la confirmación de la identidad y los datos de contacto del individuo.
  • Puede proceder a entregar notificaciones oficiales pertinentes.
  • Otra de sus funciones es solicitar información financiera relevante, así como advertir sobre embargos que podrían ser inminentes.
  • El agente también puede iniciar gestiones orientadas a establecer acuerdos de pago, buscando facilitar la regularización de la situación del visitado.
Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

Lo más visto

  1. ESCÁNDALO en Walmart: SUBDIRECTORA fue arrestada tras pasar por la caja de autoservicio por un insólito motivo

  2. ALERTA con USCIS, inmigrantes: titular de la Green Card asegura que la agencia AÚN REVISA su LinkedIn pese a que su caso cerró en 2024

  3. Donald Trump afirma que desconocía el reclamo de "ya basta" de la presidenta encargada de Venezuela contra las órdenes de EE. UU

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano