PELIGRO para inmigrantes en EE. UU.: ¿qué pasa si NO asistes a la cita de chequeo (check-in) con ICE? AQUÍ la respuesta

¿Faltar a una cita de check‑in con ICE es una simple falta administrativa? Descubre qué ocurre y cómo puede afectar tu estatus migratorio.

Gabriela Zevallos
¿Qué pasa si NO asistes a la cita de chequeo con ICE?
¿Qué pasa si NO asistes a la cita de chequeo con ICE? | Composición: Líbero/Gabriela Zevallos
Acudir a una cita de check‑in ICE es una obligación clave para muchos inmigrantes con casos activos en la corte migratoria o bajo supervisión migratoria. No presentarse a esta cita puede desencadenar consecuencias serias, incluidos arrestos, dificultades para obtener fianza y complicaciones en el proceso migratorio.

Aunque muchas personas cumplen con los requisitos establecidos y no tienen antecedentes penales, ignorar una llamada de chequeo con ICE no solo fractura la confianza del sistema, sino que también puede elevar el riesgo de detención y afectar negativamente cualquier solicitud de alivio migratorio que estén intentando presentar.

Qué son las citas de check‑in y por qué son importantes

Las citas ICE, también llamadas check‑ins, son reuniones programadas donde un agente revisa el estatus de un inmigrante, confirma su dirección y su situación legal, y actualiza cualquier información relevante. Estas citas suelen ser obligatorias para quienes han ingresado por la frontera o tienen procesos pendientes en la corte de inmigración.

Check-in ICE

¿Qué pasa si NO asistes a la cita de chequeo con ICE?

Durante estas citas, el oficial puede verificar datos personales, revisar el avance del caso en tribunal y solicitar huellas dactilares, entre otras acciones administrativas. Aunque en el pasado estas revisiones eran rutinarias y generalmente sin mayores consecuencias, las políticas actuales han endurecido la supervisión y aumentado la atención sobre casos activos.

Qué ocurre si no asistes a tu cita de check‑in

No presentarte a tu cita de check‑in ICE puede traer consecuencias graves para tu caso migratorio. ICE puede emitir una orden para localizarte y proceder con tu detención en cualquier momento. Además, cuando te presentes ante un juez migratorio, puede verse como un indicio de incumplimiento, reduciendo las posibilidades de obtener una fianza o incluso negando alivios migratorios disponibles.

El abogado de inmigración Spencer Morrow explica que faltar a esta cita se interpreta como un incumplimiento de los requisitos impuestos, lo que puede conducir a que un juez cuestione tu voluntad de cooperar con el proceso migratorio. El resultado suele ser la detención y una posición más débil frente a solicitudes de alivio como asilo, cancelación de deportación o peticiones familiares.

Cómo prepararte para tu cita de check‑in y reducir riesgos

Prepararte adecuadamente antes de tu check‑in con ICE puede marcar la diferencia. Aquí algunas recomendaciones clave:

  • Asiste acompañado por un abogado de inmigración o representante acreditado, y, de ser necesario, acompáñate de un intérprete o familiar de confianza.
  • Lleva todos tus documentos migratorios, incluida cualquier carta o notificación relacionada con tu cita.
  • Mantén actualizada tu dirección y número de teléfono, y comunica esta información a ICE y a tu abogado.
  • Consulta antes con tu abogado los posibles riesgos de detención según tu caso específico.
  • Considera presentar solicitudes de alivio migratorio disponibles antes de tu cita.
  • Mantén informada a una persona de confianza sobre tu cita y posibles resultados, en especial si existe riesgo de detención o fianza elevada.
Fútbol Peruano