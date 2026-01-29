¡Atención! Recientemente, el Senado de California, en Estados Unidos, decidió dar luz verde a un proyecto de ley que permitirá a los ciudadanos presentar demandas contra agentes federales por presuntas violaciones de derechos civiles de los extranjeros.

Esta iniciativa cobra gran relevancia luego de los últimos tiroteos en Minnesota, donde civiles fueron perjudicados por la acción de agentes de inmigración, lo que ha intensificado la necesidad de proteger los derechos de los inmigrantes. Esta legislación se suma a otras medidas enfocadas en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Senado de California demandará a agentes del ICE y anuncia planes para enfrentarlos

Este 27 de enero, los senadores demócratas de California presentaron una iniciativa que facilitaría las demandas contra agentes federales por violaciones a los derechos civiles, esto en respuesta a las preocupaciones generadas por las políticas de control migratorio de la administración Trump.

Este nuevo proyecto de ley, impulsado por los senadores Scott Wiener y Aisha Wahab, ambos del Área de la Bahía, cobró importante relevancia tras el lamentable tiroteo de Alex Pretti, un enfermero estadounidense, a manos de agentes federales en Minnesota.

En una sesión de más de 90 minutos, los senadores debatieron la propuesta en el pleno, que fue aprobada con un voto de 30 a 10, siguiendo líneas partidistas, y ahora se dirige a la Asamblea. Por su parte, Wiener expresó al respecto: "Rojos, azules, todos tienen derechos constitucionales. Y todos deberían tener la capacidad de exigir responsabilidades a quienes violan esos derechos".

El proyecto en mención es parte de un conjunto de iniciativas que los legisladores están promoviendo este 2026 para contrarrestar las tácticas agresivas de control migratorio y proteger a las comunidades inmigrantes.

Entre estas iniciativas se encuentran propuestas para gravar a las empresas de detención con fines de lucro, prohibir que los agentes del orden asuman funciones de agentes federales y limitar los arrestos en los tribunales.

Estas son las nuevas propuestas

Un nuevo conjunto de propuestas se presenta como "soluciones prácticas" bajo el control estatal, tal como expresó Shiu-Ming Cheer, subdirector del Centro de Políticas de Inmigrantes de California. Entre las iniciativas destacadas se encuentran las siguientes: