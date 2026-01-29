¡Importante, inmigrantes! Recientemente, Ecuador ha presentado una denuncia sobre un presunto intento de ingreso por parte de algunos funcionarios de inmigración de Estados Unidos en su consulado ubicado en Minneapolis, una ciudad que cumple con un rol fundamental en esta controversia. ¿Qué se sabe al respecto?

Agentes del ICE fueron expuestos intentando acceder al consulado de este país latino

'Euro News' y otros portales internacionales informaron este 29 de enero que, el Gobierno de Ecuador, de Daniel Noboa, aliado estratégico de Washington en la región, ha expresado su rechazo a esta acción mediante una carta de protesta dirigida a la embajada de Estados Unidos en Quito.

El hecho fue confirmado por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de un comunicado oficial. El motivo principal de la queja radica en un incidente en el que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. intentó acceder al consulado ecuatoriano, pero fue detenido por el personal consular, que actuó de inmediato para salvaguardar a los ciudadanos ecuatorianos presentes.

En medio de este contexto, es bueno señalar que Minneapolis, en Minnesota, se ha convertido en el epicentro de una creciente tensión nacional relacionada con la agresiva política de deportación de Trump.

Este clima de confrontación se ha intensificado tras la muerte de dos manifestantes a manos de agentes de ICE, uno de ellos, Alex Pretti, quien fue abatido mientras se encontraba inmovilizado en el suelo por agentes encapuchados.

Ministerio de Ecuador se pronuncia tras la denuncia

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador ha solicitado que "actos de esta naturaleza no se repitan en ninguna de las oficinas consulares de Ecuador en Estados Unidos".

Esta declaración resalta la importancia de mantener un comportamiento adecuado en las representaciones diplomáticas del país, asegurando que se respeten los estándares de conducta esperados en el ámbito consular.