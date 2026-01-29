- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mano Menezes
- Liga 1 2026
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla de la Champions League
BUENAS NOTICIAS, inmigrantes con un proceso de asilo o residencia en curso: colectivo brinda APOYO CLAVE en cortes y redadas
Con el aumento de los operativos migratorios en Estados Unidos, activistas buscan voluntarios que traduzcan para inmigrantes en audiencias y redadas.
En California, las organizaciones comunitarias están intensificando sus esfuerzos para brindar asistencia crucial a inmigrantes que enfrentan procesos de asilo o de residencia, especialmente durante audiencias judiciales y operativos migratorios. La iniciativa busca garantizar que estas personas comprendan plenamente sus derechos y los documentos legales, evitando situaciones que puedan afectar negativamente sus casos.
Se buscan voluntarios para traducir a inmigrantes durante cortes y redadas.
PUEDES VER: Donald Trump afirma que desconocía el reclamo de "ya basta" de la presidenta encargada de Venezuela contra las órdenes de EE. UU
Colectivo llama a traductores voluntarios para ayudar a inmigrantes en cortes y redadas
Según Univision 19 Sacramento, "muchos inmigrantes terminan firmando documentos que no comprenden debido a la barrera del idioma, lo que puede facilitar deportaciones que podrían haberse evitado".
Para enfrentar este reto, colectivos como Respond Crisis Translation están reclutando traductores voluntarios que ayuden a interpretar conversaciones, traducir documentos y acompañar a los migrantes durante sus procesos legales. Este tipo de apoyo se considera clave para proteger los derechos de la comunidad migrante en Estados Unidos.
Univision 19 Sacramento destaca que este trabajo "permite a los inmigrantes comprender mejor sus opciones legales y tomar decisiones informadas", subrayando la importancia de la solidaridad comunitaria en momentos críticos. Además, la participación voluntaria contribuye a que los procesos migratorios se desarrollen con mayor transparencia y equidad, reforzando la protección de los derechos humanos.
Con la creciente necesidad de apoyo lingüístico y legal, la labor de estos traductores se ha vuelto fundamental para la seguridad y tranquilidad de los inmigrantes, reafirmando que la colaboración comunitaria puede tener un impacto real en sus vidas.
¿Tienen los inmigrantes indocumentados derechos constitucionales en Estados Unidos?
Aunque los inmigrantes indocumentados no poseen todos los derechos de los ciudadanos estadounidenses, como votar o portar armas, la Constitución de EE. UU. les garantiza protecciones fundamentales. La Corte Suprema ha reafirmado en varias ocasiones que todas las "personas" en el país, independientemente de su estatus migratorio, están amparadas por determinados derechos constitucionales.
- Derecho al debido proceso: Según la 5.ª y 14.ª Enmienda, ninguna persona puede ser privada de su vida, libertad o propiedad sin un proceso legal justo. Esto aplica tanto a ciudadanos como a inmigrantes indocumentados.
- Protección contra registros e incautaciones ilegales: La 4.ª Enmienda protege a todas las personas frente a registros o confiscaciones sin causa probable o sin una orden judicial. Esto significa que agentes de policía o del ICE no pueden ingresar a hogares ni confiscar pertenencias de manera arbitraria.
- Derecho a permanecer en silencio: De acuerdo con la 5.ª Enmienda, cualquier persona puede negarse a declarar contra sí misma para evitar la autoincriminación, un derecho clave durante detenciones o interrogatorios.
- Derecho a la educación pública: La 14.ª Enmienda garantiza que todos los menores en Estados Unidos, sin importar su estatus migratorio, tengan acceso a la educación básica como un derecho protegido.
- 1
ESCÁNDALO en Walmart: SUBDIRECTORA fue arrestada tras pasar por la caja de autoservicio por un insólito motivo
- 2
PELIGRO para inmigrantes en EE. UU.: ¿qué hacer si agentes del ICE llegan a tu lugar de trabajo? AQUÍ la respuesta
- 3
Donald Trump afirma que desconocía el reclamo de "ya basta" de la presidenta encargada de Venezuela contra las órdenes de EE. UU
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90