POLÉMICA en Chicago: sindicato de maestros PROTESTA en Target contra ICE y genera críticas por acoso a empleados y abandono a estudiantes
Un video del Sindicato de Maestros de Chicago (CTU) que muestra protestas en un Target ha desatado intensas críticas en redes sociales por su enfoque político.
Un vídeo publicado el martes 27 de enero por el Sindicato de Maestros de Chicago (CTU) generó grandes críticas en las redes sociales tras mostrar a los docentes protestando en un Target de la ciudad contra la aplicación de las leyes federales de inmigración y las medidas anti-DEI.
PUEDES VER: PELIGRO para inmigrantes en EE. UU.: ¿qué hacer si agentes del ICE llegan a tu lugar de trabajo? AQUÍ la respuesta
Miles de usuarios expresaron su rechazo ante la situación, señalando el acoso a minoristas y el abandono de los estudiantes, quienes, según los críticos, se están quedando atrás en lectura y matemáticas.
CTU bajo las críticas por vídeo de protesta en Target
Una gigantesca ola de críticas recibió el CTU tras publicar un video en el que se ve a maestros protestando en un Target de Chicago por las acciones del ICE. Ante la polémica, Nicole Neily, fundadora y presidenta de Defending Education, afirmó que las prioridades del sindicato no están alineadas con lo que realmente conviene a los estudiantes.
Sindicato de maestros de Chicago protesta contra ICE en un Target y genera críticas.
"Que los matones sindicales intimiden a los empleados durante horas en las tiendas Target no es ni valiente ni justo. Es una intimidación descarada a personas que simplemente intentan ganar un sueldo", aseguró.
Los críticos afirman que el CTU perdió el rumbo hace mucho tiempo y que este altercado es otro ejemplo de sus prioridades distorsionadas. Mientras los líderes sindicales se involucran en temas políticos, dos tercios de los estudiantes de las Escuelas Públicas de Chicago no leen a nivel de grado y cuatro de cada cinco no alcanzan el nivel esperado en matemáticas.
Política sobre la educación
El CTU afirmó que su propósito es "decir la verdad al poder", además de comprometerse a defender a las comunidades negras, morenas e inmigrantes que son blanco de los agentes federales. También prometieron luchar contra una administración que, según ellos, busca desmantelar el Departamento de Educación de EE. UU. y reducir las protecciones de los derechos civiles.
Miles de usuarios criticaron este hecho, señalando que su enfoque está más en la política que en la educación de los niños, quienes no alcanzan el nivel esperado en sus estudios.
