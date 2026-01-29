¡ALERTA en escuelas de EE. UU.! Presuntos agentes del ICE entran armados a un salón de clases: esto es lo que realmente pasó

En redes sociales circula un video que supuestamente muestra a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) entrando armados a un salón de clases, alimentando temores sobre operaciones migratorias dentro de escuelas en Estados Unidos. Aunque la grabación ha sido compartida miles de veces, no se trata de una redada del ICE ni ocurrió en el contexto actual de políticas migratorias o protestas por el accionar de esa agencia.

Lo que muestra el video es una intervención policial realizada el 13 de septiembre de 2022 en la escuela secundaria Heights, en Houston, Texas, tras una alerta de tiroteo que resultó ser falsa. La confusión y la viralización del video aumentan en medio de un clima de tensión por incidentes recientes con agentes federales, especialmente luego de los tiroteos fatales en Minnesota que han generado protestas y debates sobre las tácticas de ICE.

El origen verdadero del video viral

En la grabación se ve a varios hombres armados ingresando a un salón de clases y revisando el área, con uno de ellos preguntando: "¿Nadie entró en esta habitación, verdad?". Quienes compartieron el video en plataformas como Facebook, X, Instagram, TikTok y Threads afirmaron que se trataba de agentes del ICE buscando migrantes dentro de escuelas.

Presuntos agentes del ICE entran armados a un salón de clases en escuela de Texas.

Una búsqueda inversa de la imagen y del video original permitió localizar la misma grabación publicada el 13 de septiembre de 2022 por el medio KHOU 11 en YouTube. Ese día, la policía de Houston y la comisaría del condado de Harris respondieron a un reporte de un tirador activo; sin embargo, después confirmaron que todo fue una falsa alarma y que no había tirador ni riesgo real para los estudiantes.

Desinformación en un contexto de tensión por tácticas policiales

El video ha vuelto a circular con fuerza en un clima de creciente escrutinio sobre las tácticas del ICE, tras dos tiroteos fatales ocurridos en Minneapolis (Minnesota) este mes: el 7 de enero un agente de la agencia mató a Renée Nicole Good, una ciudadana estadounidense de 37 años, durante una operación migratoria, y semanas después otro ciudadano, Alex Pretti, también perdió la vida tras ser baleado por agentes federales, hechos que han provocado protestas y exigencias de rendición de cuentas sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades.

En ese clima, contenidos antiguos o fuera de contexto, como este video de 2022, se comparten con afirmaciones erróneas sobre supuestas incursiones actuales del ICE en escuelas, lo que no está sustentado por evidencia verificada.