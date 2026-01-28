ULTIMÁTUM en Minnesota: juez federal ordena al jefe del ICE comparecer y explicar por qué niega el debido proceso a INMIGRANTES DETENIDOS

En una orden judicial, el juez federal Patrick J. Schiltz de Minnesota determinó que el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, debe presentarse personalmente ante el tribunal para explicar por qué no debería ser declarado en desacato de la corte por el presunto incumplimiento de múltiples órdenes judiciales, especialmente relacionadas con la realización de audiencias de fianza para inmigrantes detenidos.

Schiltz reconoció que es una medida extraordinaria exigir la comparecencia del jefe de una agencia federal, pero señaló que la supuesta violación sistemática de órdenes judiciales por parte del ICE, incluyendo fallas en garantizar procedimientos legales como las audiencias de fianza, justifica este paso inusual.

Juez federal exige al ICE explicar violación del debido proceso a inmigrantes

La orden del juez federal Patrick J. Schiltz señala que el tribunal ha sido "extremadamente paciente" con los demandados, pese a que estos enviaron miles de agentes a Minnesota para detener a extranjeros sin prever cómo se atenderían las cientos de peticiones de hábeas corpus y otras demandas legales derivadas de esas detenciones.

El magistrado explicó que la falta de provisiones para gestionar estos casos y la continua omisión de las órdenes judiciales han agotado la paciencia de la corte.

Tensión entre el tribunal y el ICE

Este requerimiento llega apenas un día después de que el presidente Donald Trump ordenara al zar fronterizo Tom Homan asumir el control de las redadas migratorias en Minnesota tras la segunda muerte de un civil a manos de agentes federales en menos de tres semanas, en medio de una creciente tensión pública y legal sobre las tácticas del ICE.

Schiltz también resalta que los agentes han asegurado que reconocen su obligación de cumplir con las órdenes del tribunal y que han tomado las medidas necesarias para garantizar que las órdenes se respeten en el futuro. Sin embargo, "las violaciones continúan".