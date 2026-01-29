¡Lamentable hallazgo! Una mujer de 74 años, que vivía en la calle, fue encontrada sin vida en su automóvil en el estacionamiento del Walmart ubicado en la Ruta 37, tal como informaron las autoridades de Nueva Jersey, EE. UU. La policía confirmó este miércoles 28 de enero la identificación de la fallecida. Se trata de Linda F. Bocchino, quien era residente de Berkeley. A continuación, más detalles.

Walmart: adulta mayor fue hallada muerta dentro de un auto cubierto de nieve

Recientemente, este trágico suceso se llevó a cabo en Toms River, donde un teniente de policía, Ron Sermarini, confirmó que los oficiales respondieron a un llamado a la 1:24 p.m. sobre una mujer inconsciente en un auto estacionado en 950 Route 37 West, en un Walmart.

Mediante los informes oficiales se conoció que, al llegar al lugar, los agentes notaron que el automóvil estaba cubierto de nieve, lo que indicaba que no había sido movido hace poco y que no estaba en marcha. Al romper una ventana para acceder al interior, los oficiales encontraron a la mujer, identificada como Bocchino, sin vida en el asiento del conductor.

Por su parte, el fiscal del condado de Ocean, Bradley D. Billhimer, aseguró que la muerte no presenta indicios de sospecha, por lo que la Unidad de Delitos Graves no intervino en la escena. Sin embargo, la causa exacta del fallecimiento aún no ha sido determinada.

La organización sin fines de lucro Just Believe Inc., la cual brinda asistencia a personas sin hogar en el condado de Ocean, llegó al estacionamiento poco antes de las 5 p.m. para ofrecer apoyo a la familia de la fallecida.

En un comunicado, la organización indicó que Bocchino aparentemente había muerto en su vehículo mientras intentaba encontrar calor tras quedarse sin gasolina y, posteriormente, sin batería. La policía del municipio, hasta el momento, se ha mantendio en el lugar durante varias horas, llevando a cabo lo que inicialmente se describió como una "investigación activa".

¿Qué está pasando con las personas sin refugio en esta zona?

Vale mencionar que el fallecimiento de la mujer se está llevando a cabo en un momento crítico, ya que coincide con el cierre del restaurante temporal Jon Bon Jovi Soul Kitchen, ubicado en la Biblioteca del Condado de Ocean, el cual está programado para el viernes 30 de enero.

Este cierre representa la eliminación de un espacio vital donde las personas sin hogar podían acceder a comidas calientes de forma gratuita. La Comisión de la Biblioteca del Condado de Ocean había extendido la operación del restaurante en agosto, permitiendo su funcionamiento hasta finales de enero.