¿Pudo terminar en tragedia? Recientemente, las autoridades de Cameron, en Missouri, señalaron que un individuo fue privado de su libertad durante el último fin de semana, esto luego de realizar una amenaza verbal de bomba en el establecimiento de una tienda Walmart.

De inmediato, los agentes se encargaron de manejar la situación con ciertas medidas, asegurando la seguridad de los clientes y empleados del establecimiento. ¿Qué cargos enfrentará?

Walmart: sujeto amenazó a las autoridades con presunta bomba y alarmante sustancia

A través de un informe compartido por 'kmzu.com' y otros portales internacionales, se conoció que el Departamento de Policía de Cameron y la Oficina del Sheriff del Condado de DeKalb respondieron rápidamente a un incidente en Walmart, esto poco antes de las 8:30 p. m. del viernes 23 de enero.

Según los reportes, al llegar al lugar, las autoridades se encontraron con un hombre, identificado como Tucker James Craft, de 20 años, quien intentó evadir a los agentes policiales y huir de la zona. Luego de un breve forcejeo, los oficiales lograron arrestarlo en la entrada principal del establecimiento americano.

Durante la revisión, se evidenció que Craft tenía en su poder una pipa de vidrio con residuos de metanfetamina, así como varios dispositivos electrónicos robados de la tienda estadounidense. Las investigaciones posteriores revelaron que Craft había alarmado a los presentes con una amenaza de bomba, la cual fue escuchada también por todos los empleados del lugar.

En tanto, un acompañante de Craft señaló que ambos habían acudido a Walmart para cargar dinero en una tarjeta de débito con el fin de pagar una factura telefónica. No obstante, Craft se mostró violento y muy agresivo al serle negado el servicio debido a que presentó una licencia de conducir vencida.

¿Qué cargos enfrenta este hombre que acusó a las autoridades con presunta bomba?

Cabe precisar que este hombre ahora enfrentará cargos por delitos graves de amenaza terrorista en segundo grado, por resistencia al arresto y por posesión de una sustancia controlada.

Asimismo, se confirmó, mediante las primeras investigaciones, que el sujeto de Cameron enfrenta otros delitos menores de posesión ilegal de parafernalia de drogas y también de intentos de robo. No obstante, no se conoce su condena en prisión o si pagará fianza.